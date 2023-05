Important : ExpressVPN Keys est déployé progressivement sur Windows, Mac et Linux sous forme d’ : ExpressVPN Keys est déployé progressivement sur Windows, Mac et Linux sous forme d’ extension de navigateur Chrome (compatible avec Chrome, Opera, Edge, Vivaldi et Brave) et dans l’appli ExpressVPN pour iOS et Android

Vos données sont protégées par votre mot de passe principal que vous avez créé et que vous êtes le seul à connaître, elles ne fuitent jamais de vos appareils. Votre mot de passe principal est utilisé pour générer une clé de chiffrement sécurisée qui protège elle-même une clé de chiffrement AES 256 bits, préservant vos données en sécurité.

Vos données sont toujours chiffrées lorsqu’elles sont transmises de votre appareil vers nos serveurs. Ces données sont uniquement décryptées localement sur vos appareils en utilisant le mot de passe principal.

ExpressVPN Keys utilise le chiffrement à connaissance nulle, ce qui signifie que ni ExpressVPN ni notre partenaire sur le cloud, Amazon Web Services, n’avons la capacité technique de décrypter ou d’accéder à vos données.

ExpressVPN s’engage pour le respect de la vie privée des utilisateurs dans le monde entier. Nos pratiques reflètent cet engagement à travers une collecte minimale de données, vous assurant ainsi le contrôle sur vos informations personnelles.

Pour en savoir plus sur la manière dont vos données sont traitées, consultez la politique de confidentialité d’ExpressVPN.

