Les modems connectent votre fover à internet. Votre fournisseur d’accès à internet (FAI) vous les fournissent généralement. Cet article explique comment connecter un routeur utilisant ExpressVPN à internet.

Configuration standard

Connectez un câble Ethernet du port « Internet » de votre routeur ExpressVPN à un port LAN disponible sur votre modem ou routeur existant.

Combinaison modem-routeur

Un modem-routeur combiné est un modem qui dispose également d’une fonction de routeur. Si vous ne disposez que d’un seul boîtier, il s’agit probablement d’un combo.

Dans cette configuration, poursuivre l’installation normalement (voir schéma ci-dessus).

Maison ou appartement câblé

Une maison ou un appartement câblé dispose de ports Ethernet dans tout le bâtiment qui fournissent une connexion à internet. Ces ports sont tous connectés au modem.

Connectez le port internet de votre routeur ExpressVPN à la prise murale Ethernet.

Switch Ethernet



Un switch Ethernet permet à plus d’appareils d’être connectés directement à internet. Pour connecter votre routeur ExpressVPN à un switch Ethernet :

Vérifiez que votre switch est connecté à votre modem ou à une autre source internet. Connectez le port Internet de votre routeur ExpressVPN à n’importe quel port LAN du switch.

Réseau maillé

Un réseau maillé offre une meilleure couverture Wi-Fi dans les grandes habitations. Pour ce faire, il diffuse le signal Wi-Fi par l’intermédiaire de plusieurs nœuds maillés répartis au sein du bâtiment.

Méthode 1 : connecter le routeur ExpressVPN à un nœud maillé

Cette configuration ne protège que les appareils connectés aux ports LAN ou Wi-Fi du routeur ExpressVPN, le reste du réseau maillé ne sera pas protégé. Pour utiliser cette configuration, connectez le port Internet du routeur ExpressVPN à un port LAN sur l’un des nœuds du routeur maillé.

Méthode 2 : Connecter le routeur ExpressVPN entre le modem/routeur du FAI et le réseau maillé

Cette configuration fournit une protection VPN pour l’ensemble du réseau maillé. Pour connecter le routeur ExpressVPN entre le modem-routeur de votre FAI et le routeur maillé :

Connectez le port Internet du routeur ExpressVPN à un port LAN du modem-routeur de votre FAI. Connectez n’importe quel port LAN du routeur ExpressVPN au port WAN/Internet de votre routeur maillé.

Toutefois, les appareils connectés au réseau maillé ne pourront pas profiter des Groupes d’appareils sauf si le routeur maillé est configuré en mode pont (voir les instructions du fabricant de votre routeur maillé). Si vous avez des difficultés à accéder au tableau de bord du routeur ExpressVPN dans cette configuration, consultez ces étapes de dépannage.

Parmi les modèles de routeurs maillés les plus populaires, citons Asus ZenWiFi, Eero, Google Nest Wi-Fi, Netgear Orbi et TP-Link Deco.

Les répétiteurs Wi-Fi

Si vous vivez dans une grande maison, les répétiteurs Wi-Fi peuvent étendre la portée de votre signal sans fil pour couvrir les zones mortes. Branchez-en un près de la limite de la portée sans fil de votre routeur ExpressVPN et associez-le au réseau, et il commencera à diffuser le signal plus loin dans votre foyer. Dans la plupart des cas, vous pourrez utiliser le même nom Wi-Fi (SSID) et le même mot de passe que votre routeur ExpressVPN.

Parmi les répétiteurs de portée Wi-Fi les plus populaires, citons notamment l’Asus RP-AX56, D-Link EaglePro AI, Linksys RE7310, Netgear EAX15, et TP-Link RE603X.

Routeurs ExpressVPN multiples

Si vous souhaitez connecter deux ou plusieurs routeurs ExpressVPN ensemble, vous devrez vous assurer que chacun dispose d’une adresse IP unique. Autrement, leurs adresses IP entreront en conflit, ce qui les empêchera de se connecter à internet.

Pour connecter plusieurs routeurs ExpressVPN, veuillez suivre les étapes suivantes :

Connectez le port LAN du routeur primaire au port « Internet » du routeur secondaire à l’aide d’un câble Ethernet. Connectez vous au routeur primaire via Wi-Fi ou câble Ethernet Sur le routeur primaire, allez dans le tableau de bord et placez le routeur secondaire dans un groupe d’appareils « Pas de VPN » Connectez-vous au routeur secondaire par Wi-Fi ou câble Ethernet Sur le routeur secondaire, allez dans Paramètres du réseau local Sous Configuration IP du routeur , modifiez l’adresse IP pour qu’elle soit unique par rapport aux autres routeurs du réseau. Quelques conseils supplémentaires: Ne modifiez que le troisième bloc de l’adresse (par exemple 192.168. 132 .1 ) Sélectionnez une valeur allant jusqu’à 255 E.g. 192.168.13 2 .1 → 192.168.13 3 .1 Cliquez sur Enregistrer Sous Serveur DHCP sur Paramètres du réseau local , confirmez que les adresses IP du premier et du dernier client ont été mises à jour pour correspondre au sous-réseau de l’adresse IP du routeur : Exemple : adresse IP du premier client : 192.168.13 2 .10 → 192.168.13 3 .10 Exemple : Dernière adresse IP du client : 192.168.13 2 .219 → 192.168.13 3 .219

Foire aux questions

Le routeur ExpressVPN fonctionnera-t-il avec le modem ou le routeur de mon FAI ?

Si le modem/routeur de votre FAI dispose d’un port Ethernet LAN libre, vous pourrez y connecter votre routeur ExpressVPN.

Pour que votre routeur ExpressVPN fonctionne avec le modem ou le routeur de votre FAI, il doit prendre en charge le DHCP, Static IP, ou PPPoE. Votre fournisseur d’accès devrait être en mesure de vous dire ce que votre modem ou votre combinaison routeur-modem prend en charge.

Qu’est-ce que l’IP statique, le DHCP et le PPPoE ?

DHCP, IP statique et PPPoE sont des méthodes différentes de se connecter à des réseaux comme celui de votre fournisseur d’accès à internet (FAI).

DHCP (le plus courant) fonctionne en attribuant automatiquement une adresse IP à votre appareil.

L’IP statique fonctionne en saisissant manuellement une adresse IP, un masque de sous-réseau et une passerelle par défaut fournis par votre fournisseur d’accès à internet.

PPPoE fonctionne en se connectant à votre FAI à l’aide d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe qu’il vous fournit.

Que dois-je faire si mon routeur ExpressVPN ne détecte pas ma connexion internet ?

Dans certains cas, un modem-routeur fourni par un FAI peut empêcher votre routeur ExpressVPN de se connecter à internet. Plusieurs solutions existent pour résoudre ce problème.

Placer le routeur ExpressVPN dans la « DMZ » du modem-routeur du FAI

Une « DMZ » (zone démilitarisée) est une fonction du routeur qui vous permet d’ouvrir tous les ports externes pour une IP spécifique à partir du réseau local du routeur.

Placer le routeur ExpressVPN dans la « DMZ » (zone démilitarisée) du modem-routeur du FAI, si cela est possible, peut permettre au routeur ExpressVPN de fonctionner normalement. Aircove dispose de son propre pare-feu et peut être placé en toute sécurité dans la DMZ.

Vous devrez connaître l’adresse IP ou MAC de votre routeur ExpressVPN pour le placer dans la DMZ :

L’adresse IP peut être trouvée dans les Paramètres internet du tableau de bord L’adresse MAC peut être trouvée sur l’étiquette au dos de votre routeur ExpressVPN



La façon de procéder dépend du modèle de modem-routeur fourni par votre fournisseur d’accès. Essayez de rechercher « Comment configurer la DMZ sur un <modem-routeur nom du modèle> » ou contactez votre fournisseur d’accès pour obtenir de l’aide.

Comment mettre en place la DMZ

Connectez-vous au modem-routeur de votre FAI par Wi-Fi ou Ethernet Localisez la page de configuration du modem-routeur de votre fournisseur d’accès Trouver les paramètres DMZ (si pris en charge) Activer la DMZ et tapez l’adresse IP ou MAC que vous avez notée précédemment sur le routeur ExpressVPN Sauvegardez les paramètres et redémarrez le modem-routeur

Instructions pour certains fournisseurs d’accès

Configurer le modem-routeur du FAI en « mode pont »

La connexion de deux routeurs signifie que le routeur secondaire devient une extension du routeur principal, ce qui leur permet de coexister.

Configurer le modem-routeur du FAI en « mode pont » (également connu sous le nom de « pontage », « pontage transparent » ou mode « modem seul »), s’il est pris en charge, peut permettre au routeur ExpressVPN de fonctionner normalement.

La façon de procéder dépend du modèle de modem-routeur fourni par votre FAI. Essayez de rechercher « Comment mettre <modem-routeur nom du modèle> en mode pont » ou contactez votre FAI pour obtenir de l’aide.

Comment activer le mode pont

Connectez-vous au modem-routeur de votre FAI via Wi-Fi ou Ethernet Localisez la page de configuration du modem-routeur de votre FAI Trouver les paramètres du mode routeur (si pris en charge) Activer le mode pont Enregistrez les paramètres et redémarrez le modem-routeur ISP

Instructions pour certains fournisseurs d’accès

Comment puis-je modifier les serveurs DNS du routeur ?

Le système de noms de domaine (DNS) constitue en quelque sorte l’annuaire téléphonique d’internet. Les internautes accèdent aux informations en ligne par le biais de noms de domaine tels que bbc.com ou expressvpn.com. Les navigateurs web interagissent par le biais d’adresses IP (Internet Protocol). Le DNS traduit les noms de domaine en adresses IP afin que les navigateurs puissent charger les ressources internet telles que les pages web.

Lorsque le VPN est connecté, le routeur utilisera les serveurs DNS privés d’ExpressVPN.

Lorsque le VPN est déconnecté, vos requêtes DNS sont envoyées à votre FAI, qui peut utiliser ces informations pour suivre votre activité en ligne. Certains fournisseurs peuvent vendre ces données ou les utiliser pour vous diffuser des publicités ciblées.

ExpressVPN pour routeurs vous permet d’utiliser des serveurs DNS alternatifs lorsque le VPN est déconnecté afin que vos requêtes DNS ne soient jamais visibles par votre FAI. Cela peut être activé dans les paramètres de connexion internet. Vous aurez besoin de l’adresse IP de votre fournisseur DNS (par exemple Quad9 ou OpenDNS).

Note : Le DNS personnalisé ne masquera pas votre adresse IP et ne chiffrera pas votre trafic web. ExpressVPN n’est pas responsable de la façon dont les fournisseurs de DNS tiers traitent votre activité DNS.