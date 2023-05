Vous avez besoin d'un VPN ou d'un DNS ? Essayez ExpressVPN maintenant

Important : ExpressVPN Keys est déployé progressivement sur Windows, Mac et Linux via une ExpressVPN Keys est déployé progressivement sur Windows, Mac et Linux via une extension de navigateur Chrome (compatible avec Chrome, Opera, Edge, Vivaldi et Brave) et dans l’appli ExpressVPN pour iOS et Android

Vous pouvez continuer à utiliser toutes les fonctionnalités d’ExpressVPN Keys sur tous vos appareils, même après l’expiration de votre abonnement ExpressVPN.

Pour continuer à utiliser ExpressVPN Keys sur Android ou iOS, gardez l’appli ExpressVPN pour Android ou iOS installée. Pour continuer à utiliser l’extension Chrome d’ExpressVPN Keys, gardez l’extension ainsi que l’appli ExpressVPN pour Windows, Mac ou Linux installées sur votre ordinateur.

L’utilisation d’un VPN et d’un gestionnaire de mots de passe élargit les moyens par lesquels ExpressVPN protège votre activité en ligne. Notre VPN préserve votre vie privée en chiffrant votre trafic internet, tandis que notre gestionnaire de mots de passe sécurise les mots de passe que vous utilisez sur vos sites web et applications favoris, gardant vos comptes plus sécurisés. Pour le même prix, vous profitez de plus de protection. Découvrez comment renouveler votre abonnement ExpressVPN.

