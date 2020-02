Følger der en Amazon Prime konto med ExpressVPN?

Desværre, der følger ikke en Amazon Prime konto med ExpressVPN. For at streame amerikansk Amazon Video skal du enten få dig en amerikansk Prime konto eller tilmelde dig Amazon’s månedlige streaming service med en amerikansk betalingsadresse. For at streame britisk Amazon Video med ExpressVPN har du brug for en britisk konto.

Efter du har købt en Amazon Prime konto kan du så bruge ExpressVPN til at hjælpe dig med at se Amazon Video med lynende hastigheder og uden datalogging.