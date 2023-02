Denne vejledning viser dig, hvordan du konfigurerer Chrome-udvidelsen til ExpressVPN Keys (ExpressVPN’s adgangskodeadministrator). Chrome-browserudvidelsen til ExpressVPN Keys kan downloades fra Chrome Webshop. Den er fuldt ud kompatibel med Chrome samt Opera, Edge, Vivaldi og Brave.

For at bruge udvidelsen skal du have ExpressVPN-appen installeret på din Windows-, Mac- eller Linux-enhed og en ExpressVPN-konto.

Vigtigt: ExpressVPN Keys-udvidelsen til Chrome bliver rullet ud over flere måneder og er ikke tilgængelig for alle brugere med det samme. Selvom du måske ikke kan bruge den og oprette en konto med det samme, kan du have den installeret og vente på at blive underrettet, når den er tilgængelig for dig.

Opsætning af Chrome-udvidelsen til ExpressVPN Keys

1. Download browserudvidelsen til ExpressVPN Keys

På Chrome, Opera, Edge, Vivaldi eller Brave skal du besøge downloadsiden for browserudvidelsen til ExpressVPN Keys.

(Hvis du bruger Microsoft Edge, kan du se Tilføj udvidelser fra andre butikker øverst. Klik på det, og klik derefter på Tillad.) Klik på Føj til [browser] > Tilføj udvidelse.

2. Opsæt browserudvidelsen til ExpressVPN Keys

Klik på browserudvidelsen ExpressVPN Keys. Du bliver muligvis bedt om at installere og aktivere den seneste version af ExpressVPN på din Windows-, Mac- eller Linux-enhed. Følg vejledningerne.

Hvis du ikke har oprettet en ExpressVPN Keys-konto, skal du følge vejledningerne i næste afsnit.

3. Opret en ExpressVPN Keys-konto

Opret en primær adgangskode. Lær hvordan du laver en stærk adgangskode. Gem gendannelseskoden på et sikkert sted. Du skal bruge den for at få adgang til din adgangskodeadministrator, hvis du mister din primære adgangskode. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste den sekscifrede bekræftelseskode, der er sendt til din e-mail.

Når du logger ind på apps eller websteder, vil adgangskodeadministratoren bede dig om at gemme dine loginoplysninger.

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Opsæt ExpressVPN Keys på en anden enhed

Vigtigt: ExpressVPN Keys bliver løbende rullet ud til alle brugere på Windows, Mac og Linux via en ExpressVPN Keys bliver løbende rullet ud til alle brugere på Windows, Mac og Linux via en Chrome-browserudvidelse og i ExpressVPN-appen til iOS og Android

Hvis du allerede har oprettet din ExpressVPN Keys-konto og ønsker at installere ExpressVPN Keys på alle dine enheder, kan du følge disse trin:

På en anden enhed skal du skal du installere ExpressVPN Keys: Windows, Mac og Linux: Chrome-udvidelsen til ExpressVPN

Android: ExpressVPN-appen til Android

iOS: ExpressVPN-appen til iOS Følg vejledningerne for at aktivere adgangskodeadministratoren. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive den sekscifrede bekræftelseskode, der er blevet sendt til din e-mail. Lås adgangskodeadministratoren op.

Dine logins vil automatisk blive synkroniseret på tværs af dine enheder.

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Sådan bruger du ExpressVPN Keys

For at lære, hvordan du bruger ExpressVPN Keys-udvidelsen til Chrome, skal du læse de rette vejledninger:

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Rapportér en fejl

Hvis du støder på problemer, mens du bruger browserudvidelsen:

Klik på ExpressVPN Keys-udvidelsen til Chrome. Klik på fanen HJÆLP. Klik på Rapportér et problem. Følg vejledningen.

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen