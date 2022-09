Verbinden Sie sich über ein HDMI-Kabel. Schließen Sie ein Gerät, auf dem ExpressVPN installiert ist, einfach mit einem HDMI-Kabel an Ihren Fernseher an. Sie haben kein HDMI-Kabel zur Hand? Versuchen Sie es stattdessen mit Mirroring oder Casting.

Wie ExpressVPN bietet auch Freevee Apps für: Amazon Fire TV und Fire Tablet , Xbox One and Series X/S, PlayStation 4 und 5, iOS und Android. Alternativ können Sie Freevee unter Windows oder macOS in einem Browser wie Chrome , Firefox oder Edge schauen.

Genau genommen kann die Nutzung eines VPNs Ihre Verbindung tatsächlich verbessern, wenn Ihr Internetanbieter Ihren Internetverkehr drosselt . Sollten Sie dennoch eine Verschlechterung der Videoqualität feststellen, vergewissern Sie sich, dass Sie einen Serverstandort in den USA oder Großbritannien gewählt haben, der Ihrem tatsächlichen Standort am nächsten ist.

Freevee ist derzeit nur in den USA und Großbritannien verfügbar. In der zweiten Jahreshälfte 2022 startet der Dienst in Deutschland .

