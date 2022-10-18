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Bu makale, ExpressVPN yönlendiricinizde MAC adresi filtrelemesi elde etmek için Cihaz Gruplarını nasıl kullanacağınızı gösterir. Cihaz Grupları hakkında daha fazla bilgi edinin.

MAC adres filtreleme nedir?



MAC adresi filtreleme ile yönlendirici, kendisine bağlanan her cihazın MAC adresini kontrol eder ve bir dizi yapılandırılabilir kurala göre trafiğini nasıl yöneteceğine karar verir. ExpressVPN yönlendiricileri, Cihaz Gruplarını kullanarak benzer bir şey yapar.

Yeni cihazların internete erişimi nasıl engellenir

ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinizde oturum açın GRUP EKLE öğesini seçin. Bir grup adı girin. Kaydet‘i seçin. Yeni grupta Diğer (…) > TÜM KONUMLAR adımını izleyin . İnternet Yok öğesini seçin. Yeni grup içinde Ayarlar‘ı seçin. Varsayılan Olarak Ayarla‘yı seçin.

Ağa katılan tüm yeni cihazlar bu grupta görünecek ve siz onları başka bir gruba taşıyana kadar internete erişimleri engellenecektir.

Belirli cihazların internete erişimi nasıl engellenir

ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinizde oturum açın GRUP EKLE öğesini seçin. Bir grup adı girin. Kaydet‘i seçin. Yeni grupta Diğer (…) > TÜM KONUMLAR adımını izleyin. İnternet Yok öğesini seçin. Engellemek istediğiniz cihazları bu gruba sürükleyin.

Sıkça Sorulan Sorular

MAC adres filtreleme / Cihaz Grupları güvenlik sağlıyor mu?

Hayır, cihaz MAC adresleri kolayca taklit edilebilir, bu nedenle MAC adresi filtreleme / Cihaz Grupları bir güvenlik özelliği olarak değerlendirilmemelidir. Bu sadece cihazlarınızı düzenlemek için bir yoldur.