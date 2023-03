Potrzebujesz VPN dla swojego routera? Zdobądź ExpressVPN teraz

Ten artykuł pokaże Ci, jak używać grup urządzeń do filtrowania adresów MAC na routerze ExpressVPN. Dowiedz się więcej o grupach urządzeń.

Co to jest filtrowanie adresów MAC?



W przypadku filtrowania adresów MAC router sprawdza adres MAC każdego urządzenia, które się z nim łączy, a następnie decyduje, jak obsłużyć jego ruch w oparciu o zestaw konfigurowalnych reguł. Routery ExpressVPN robią coś podobnego przy użyciu grup urządzeń.

Jak zablokować nowym urządzeniom dostęp do Internetu

Zaloguj się do routera z uruchomionym ExpressVPN. Wybierz DODAJ GRUPĘ. Wprowadź nazwę grupy. Wybierz Zapisz. W ramach nowej grupy wybierz ikonę Więcej (…) > WSZYSTKIE LOKALIZACJE. Wybierz Brak Internetu. W obrębie nowej grupy wybierz ikonę Ustawienia. Wybierz Ustaw jako domyślne.

Wszelkie nowe urządzenia, które dołączą do sieci, pojawią się w tej grupie i będą miały zablokowany dostęp do Internetu, dopóki nie przeniesiesz ich do innej grupy.

Jak zablokować określonym urządzeniom dostęp do Internetu

Zaloguj się do routera z uruchomionym ExpressVPN. Wybierz DODAJ GRUPĘ. Wprowadź nazwę grupy. Wybierz Zapisz. W ramach nowej grupy wybierz ikonę Więcej (…) > WSZYSTKIE LOKALIZACJE. Wybierz Brak Internetu. Przeciągnij do tej grupy urządzenia, którym chcesz zablokować dostęp do Internetu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy filtrowanie adresów MAC / Grupy urządzeń to coś, co zapewnia ochronę?

Nie, adresy MAC urządzeń mogą być łatwo sfałszowane, więc filtrowanie adresów MAC / Grupy urządzeń to coś, co nie powinno być traktowane jako funkcja bezpieczeństwa. Jest to jedynie wygodny sposób organizowania swoich urządzeń.