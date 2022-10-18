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Из этой статьи вы узнаете, как использовать функцию «Группы устройств» для фильтрации MAC-адресов на роутере с прошивкой ExpressVPN. Подробнее о группах устройств.

Что такое фильтрация MAC-адресов?



При фильтрации MAC-адресов роутер проверяет MAC-адрес каждого подключающегося к нему устройства и решает, как обрабатывать его трафик на основе набора настраиваемых правил. Роутеры с прошивкой ExpressVPN делают нечто подобное с помощью функции «Группа устройств».

Как заблокировать новым устройствам доступ к Интернету

Войдите в настройки своего роутера с прошивкой ExpressVPN. Выберите ДОБАВИТЬ ГРУППУ. Введите название группы. Выберите Сохранить. В новой группе нажмите значок Еще (…). > ВСЕ ЛОКАЦИИ. Выберите Без Интернета. В новой группе нажмите значок Настройки. Выберите Установить по умолчанию.

Все новые устройства, подключающиеся к сети, будут появляться в этой группе, и им будет заблокирован доступ к Интернету, пока вы не переместите их в другую группу.

Как заблокировать доступ в Интернет определенным устройствам

Войдите в настройки своего роутера с прошивкой ExpressVPN. Выберите ДОБАВИТЬ ГРУППУ. Введите название группы. Выберите Сохранить. В новой группе нажмите значок Еще (…). > ВСЕ ЛОКАЦИИ. Выберите Без Интернета. Перетащите в эту группу все устройства, которые вы хотите заблокировать .

Часто задаваемые вопросы

Обеспечивает ли безопасность фильтрация MAC-адресов или функция «Группы устройств»?

Нет, MAC-адреса устройств можно легко подделать, поэтому фильтрацию MAC-адресов или функцию «Группы устройств» не следует рассматривать как средство обеспечения безопасности. Это лишь удобный способ организации ваших устройств.