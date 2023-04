VPN per il tuo router? Scarica subito ExpressVPN

Questo articolo ti mostra come utilizzare i Gruppi di dispositivi per ottenere il filtraggio degli indirizzi MAC sul tuo router ExpressVPN. Scopri di più sui Gruppi di dispositivi.

Cos’è il filtraggio degli indirizzi MAC?



Con il filtraggio degli indirizzi MAC, il router controlla l’indirizzo MAC di ogni dispositivo che si connette e decide come gestire il suo traffico in base a una serie di regole configurabili. I router ExpressVPN fanno qualcosa di simile utilizzando i Gruppi di dispositivi.

Come bloccare l’accesso a internet dei nuovi dispositivi

Accedi al tuo router che utilizza ExpressVPN Seleziona AGGIUNGI GRUPPO . Inserisci un nome del gruppo. Seleziona Salva . All’interno del nuovo gruppo, seleziona l’icona Di più (…). > TUTTE LE POSIZIONI . Scegli Senza internet . All’interno del nuovo gruppo, seleziona l’icona delle Impostazioni . Seleziona Imposta come predefinito .

Tutti i nuovi dispositivi che si uniscono alla rete appariranno in questo gruppo e l’accesso a internet sarà bloccato fino a quando non verranno spostati in un altro gruppo.

Come bloccare l’accesso a internet di dispositivi specifici

Accedi al tuo router che utilizza ExpressVPN Seleziona AGGIUNGI GRUPPO . Inserisci un nome del gruppo. Seleziona Salva . All’interno del nuovo gruppo, seleziona l’icona Di più (…). > TUTTE LE POSIZIONI . Scegli Senza internet . Trascina i dispositivi che desideri bloccare in questo gruppo.

Domande frequenti

Il filtraggio degli indirizzi MAC e i gruppi di dispositivi garantiscono la sicurezza?

No, gli indirizzi MAC dei dispositivi possono essere facilmente falsificati, pertanto il filtraggio degli indirizzi MAC e i gruppi di dispositivi non devono essere considerati una funzione di sicurezza. È solo un modo comodo per organizzare i dispositivi.