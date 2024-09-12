Теоретически, вы можете смотреть «Крёстного отца», подключившись к локации VPN-серверов в другой стране, но это может нарушить условия предоставления услуг вашего потокового сервиса и ExpressVPN. ExpressVPN — это инструмент для обеспечения защиты и приватности интернет-подключения, он не предназначен для использования в целях, связанных с нарушением авторских прав. Пока вы подключены к нашим VPN-серверам, мы и сами не можем узнать, чем вы занимаетесь в Сети. Поэтому мы призываем вас уважать индустрию развлечений и соблюдать все условия предоставления услуг.