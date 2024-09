Le Parrain est un conte captivant sur la famille Corleone, l'un des clans mafieux les plus puissants de New York. Au centre de l'histoire, il y a Vito Corleone, le patriarche sage et respecté, et son plus jeune fils, Michael, qui veut initialement se distancer de l'empire criminel de la famille. Le film plonge dans les complexités de la loyauté familiale, des luttes de pouvoir et des décisions difficiles liées à l'appartenance à la mafia.