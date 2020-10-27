Из этого руководства вы узнаете, как изменить VPN-протокол на роутере с ExpressVPN.

VPN-протоколы — это правила, по которым ваше устройство подключается к VPN-серверу. ExpressVPN рекомендует использовать опцию Автовыбор. Эта функция включена по умолчанию и автоматически выбирает протокол, наиболее подходящий для условий вашей сети.

Если вы не можете подключиться к VPN-сети при помощи функции Автовыбор, рекомендуем попробовать выбрать другой VPN-протокол.

Примечание. Все группы устройств будут подключены по одному VPN-протоколу.

Разные виды VPN-протоколов

Если вы не можете подключиться к VPN при помощи функции Автовыбор, можете попробовать эти протоколы:

Lightway (UDP и TCP)

Lightway — это собственный протокол ExpressVPN следующего поколения, обеспечивающий лучшую скорость, безопасноть и стабильность подключения. Lightway — UDP хорошо подходит для большинства сетей, а Lightway — TCP может обеспечить более надежное подключение в определенных сетях.

OpenVPN (UDP и TCP)

Протокол OpenVPN предлагает отличный баланс скорости и защиты. OpenVPN — UDP хорошо подходит для большинства сетей, а OpenVPN — TCP может обеспечить более надежное подключение в определенных сетях.

IKEv2

IKEv2 (Internet Key Exchange Version 2) предлагает быстрые подключения, но может не работать в некоторых сетях.

Узнать больше о разных VPN-протоколах.

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Смена VPN-протокола на роутере с ExpressVPN

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