Из этого руководства вы узнаете, как изменить VPN-протокол на роутере с ExpressVPN.
VPN-протоколы — это правила, по которым ваше устройство подключается к VPN-серверу. ExpressVPN рекомендует использовать опцию Автовыбор. Эта функция включена по умолчанию и автоматически выбирает протокол, наиболее подходящий для условий вашей сети.
Если вы не можете подключиться к VPN-сети при помощи функции Автовыбор, рекомендуем попробовать выбрать другой VPN-протокол.
Примечание. Все группы устройств будут подключены по одному VPN-протоколу.
Содержание
Разные виды VPN-протоколов
Смена VPN-протокола на роутере с ExpressVPN
Разные виды VPN-протоколов
Если вы не можете подключиться к VPN при помощи функции Автовыбор, можете попробовать эти протоколы:
Lightway (UDP и TCP)
Lightway — это собственный протокол ExpressVPN следующего поколения, обеспечивающий лучшую скорость, безопасноть и стабильность подключения. Lightway — UDP хорошо подходит для большинства сетей, а Lightway — TCP может обеспечить более надежное подключение в определенных сетях.
OpenVPN (UDP и TCP)
Протокол OpenVPN предлагает отличный баланс скорости и защиты. OpenVPN — UDP хорошо подходит для большинства сетей, а OpenVPN — TCP может обеспечить более надежное подключение в определенных сетях.
IKEv2
IKEv2 (Internet Key Exchange Version 2) предлагает быстрые подключения, но может не работать в некоторых сетях.
Узнать больше о разных VPN-протоколах.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Смена VPN-протокола на роутере с ExpressVPN
- Войдите в панель управления своего роутера с ExpressVPN.
- Нажмите Параметры VPN > VPN-настройки.
- Выберите нужный протокол, затем нажмите Сохранить.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.