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Из этого руководства вы узнаете, как найти свой частный IP-адрес и адрес основного шлюза.

Содержание

Как найти частный IP-адрес
Как найти адрес основного шлюза (роутера)

Как найти частный IP-адрес

Когда вы подключены к Интернету, ваше устройство использует частный IP-адрес (или приватный IP-адрес), выделенный роутером вашей локальной сети. Другими словами, разные устройства, подключенные к одной и той же локальной сети, имеют разные приватные IP-адреса. Приватный IP-адрес устройства отличается от публично доступного IP-адреса, под которым устройство известно за пределами вашей локальной сети.

Зная свой приватный IP-адрес, вы сможете изменить ряд настроек сетевого подключения.

Windows

1. Нажмите кнопку Windows Start button. в нижнем левом углу экрана. В поисковой строке введите запрос «cmd» (без кавычек) и выберите приложение Командная строка.

Введите запрос “cmd”, выберите приложение "Командная строка".

2. Открыв командную строку, введите
ipconfig
Нажмите клавишу Ввод.

3. Приватный IP-адрес вашего устройства будет показан в строке IPv4-адрес.

Приватный IP-адрес вашего устройства будет показан в строке "IPv4-адрес".

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Mac

  1. Нажмите значок "Apple" icon. в верхнем левом углу экрана. Откроется окно системных настроек.
  2. Выберите Сеть.
    Выберите "Сеть".
  3. Далее выберите Продвинутые настройки.
  4. Откройте вкладку TCP/IP. Приватный IP-адрес вашего устройства будет показан в строке IPv4-адрес.
    Приватный IP-адрес вашего устройства будет показан в строке

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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iOS

  1. Откройте Настройки.
  2. Далее Wi-Fi.
  3. Нажмите название сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство.
  4. Приватный IP-адрес вашего устройства будет показан в строке IP-адрес.
    Приватный IP-адрес вашего устройства будет показан в строке "IP-адрес".

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Android

Большинство устройств Android

  1. Откройте Настройки.
  2. Далее откройте Wi-Fi и выберите ваше активное подключение к сети Wi-Fi.
  3. Откройте Продвинутые настройки. Приватный IP-адрес вашего устройства будет показан в строке IP-адрес.
    Приватный IP-адрес вашего устройства будет показан в строке "IP-адрес".

Android-устройства от компании Samsung

  1. Откройте Настройки > Подключения > Wi-Fi.
    Нажмите "Wi-Fi".
  2. Нажмите значок "Settings" icon., находящийся рядом с вашим активным подключением к Wi-Fi.
    Нажмите значок в виде шестеренки рядом с активным подключением к Wi-Fi.
  3. Приватный IP-адрес вашего устройства будет показан в строке IP-адрес.
    Приватный IP-адрес вашего устройства будет показан в строке "IP-адрес".

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Как найти адрес основного шлюза (вашего роутера)

Когда вы подключены к Интернету, ваш роутер (так называемый основной шлюз) также имеет IP-адрес. Именно через этот шлюз происходит обмен трафиком между вашей локальной сетью и другими сетями — в том числе Интернетом.

Зная, как получить доступ к основному шлюзу, вам будет проще устранить проблемы с сетевым подключением и изменить настройки роутера.

Windows

  1. Нажмите кнопку Windows Start button. в нижнем левом углу экрана. В поисковой строке введите запрос «cmd» (без кавычек) и выберите приложение Командная строка.
    Введите запрос “cmd” (без кавычек) и выберите приложение "Командная строка".
  2. Открыв командную строку, введите ipconfig и нажмите клавишу Ввод.
    Введите “ipconfig” в командной строке.
  3. Адрес вашего основного шлюза будет показан в строке Основной шлюз.
    IP-адрес вашего освновного шлюза будет показан в строке "Основной шлюз" командной строки.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Mac

  1. Нажмите значок "Apple" icon. в верхнем левом углу экрана. Откроется окно системных настроек.
  2. Выберите Сеть.
    Выберите “Сеть”.
  3. Далее откройте Продвинутые настройки.
  4. Откройте вкладку TCP/IP. Приватный IP-адрес вашего роутера будет показан в строке Роутер.IP-адрес вашего основного шлюза будет показан в строке "Роутер".

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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iOS

  1. Откройте Настройки, далее Wi-Fi.
  2. Нажмите название сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство.
  3. Приватный IP-адрес вашего роутера будет показан в строке Роутер.

Приватный IP-адрес вашего роутера будет показан в строке "Роутер".

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Android

Большинство устройств Android

  1. Откройте Настройки.
  2. Далее откройте Wi-Fi и выберите ваше активное подключение к сети Wi-Fi.
  3. Откройте Продвинутые настройки. Приватный IP-адрес вашего роутера будет показан в строке Шлюз.

Приватный IP-адрес вашего роутера будет показан в строке "Шлюз".

Android-устройства от компании Samsung

  1. Откройте Настройки > Подключения > Wi-Fi.
    Нажмите "Wi-Fi".
  2. Нажмите значок "Settings" icon., находящийся рядом с вашим активным подключением к Wi-Fi.
    Нажмите значок, находящийся рядом с вашим активным подключением к Wi-Fi.
  3. Далее откройте Продвинутые настройки.
  4. В разделе Настройки IP выберите Статический.
    Нажмите “Статический”.
  5. IP-адрес вашего основного шлюза будет показан под заголовком Шлюз.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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