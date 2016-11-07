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Из этого руководства вы узнаете, как найти свой частный IP-адрес и адрес основного шлюза.
Содержание
Как найти частный IP-адрес
Как найти адрес основного шлюза (роутера)
Как найти частный IP-адрес
Когда вы подключены к Интернету, ваше устройство использует частный IP-адрес (или приватный IP-адрес), выделенный роутером вашей локальной сети. Другими словами, разные устройства, подключенные к одной и той же локальной сети, имеют разные приватные IP-адреса. Приватный IP-адрес устройства отличается от публично доступного IP-адреса, под которым устройство известно за пределами вашей локальной сети.
Зная свой приватный IP-адрес, вы сможете изменить ряд настроек сетевого подключения.
1. Нажмите кнопку в нижнем левом углу экрана. В поисковой строке введите запрос «cmd» (без кавычек) и выберите приложение Командная строка.
2. Открыв командную строку, введите
ipconfig
Нажмите клавишу Ввод.
3. Приватный IP-адрес вашего устройства будет показан в строке IPv4-адрес.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
- Нажмите значок в верхнем левом углу экрана. Откроется окно системных настроек.
- Выберите Сеть.
- Далее выберите Продвинутые настройки.
- Откройте вкладку TCP/IP. Приватный IP-адрес вашего устройства будет показан в строке IPv4-адрес.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
- Откройте Настройки.
- Далее Wi-Fi.
- Нажмите название сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство.
- Приватный IP-адрес вашего устройства будет показан в строке IP-адрес.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Большинство устройств Android
- Откройте Настройки.
- Далее откройте Wi-Fi и выберите ваше активное подключение к сети Wi-Fi.
- Откройте Продвинутые настройки. Приватный IP-адрес вашего устройства будет показан в строке IP-адрес.
Android-устройства от компании Samsung
- Откройте Настройки > Подключения > Wi-Fi.
- Нажмите значок , находящийся рядом с вашим активным подключением к Wi-Fi.
- Приватный IP-адрес вашего устройства будет показан в строке IP-адрес.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Как найти адрес основного шлюза (вашего роутера)
Когда вы подключены к Интернету, ваш роутер (так называемый основной шлюз) также имеет IP-адрес. Именно через этот шлюз происходит обмен трафиком между вашей локальной сетью и другими сетями — в том числе Интернетом.
Зная, как получить доступ к основному шлюзу, вам будет проще устранить проблемы с сетевым подключением и изменить настройки роутера.
- Нажмите кнопку в нижнем левом углу экрана. В поисковой строке введите запрос «cmd» (без кавычек) и выберите приложение Командная строка.
- Открыв командную строку, введите
ipconfigи нажмите клавишу Ввод.
- Адрес вашего основного шлюза будет показан в строке Основной шлюз.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
- Нажмите значок в верхнем левом углу экрана. Откроется окно системных настроек.
- Выберите Сеть.
- Далее откройте Продвинутые настройки.
- Откройте вкладку TCP/IP. Приватный IP-адрес вашего роутера будет показан в строке Роутер.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
- Откройте Настройки, далее Wi-Fi.
- Нажмите название сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство.
- Приватный IP-адрес вашего роутера будет показан в строке Роутер.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Большинство устройств Android
- Откройте Настройки.
- Далее откройте Wi-Fi и выберите ваше активное подключение к сети Wi-Fi.
- Откройте Продвинутые настройки. Приватный IP-адрес вашего роутера будет показан в строке Шлюз.
Android-устройства от компании Samsung
- Откройте Настройки > Подключения > Wi-Fi.
- Нажмите значок , находящийся рядом с вашим активным подключением к Wi-Fi.
- Далее откройте Продвинутые настройки.
- В разделе Настройки IP выберите Статический.
- IP-адрес вашего основного шлюза будет показан под заголовком Шлюз.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.