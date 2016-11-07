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Из этого руководства вы узнаете, как найти свой частный IP-адрес и адрес основного шлюза.

Как найти частный IP-адрес

Когда вы подключены к Интернету, ваше устройство использует частный IP-адрес (или приватный IP-адрес), выделенный роутером вашей локальной сети. Другими словами, разные устройства, подключенные к одной и той же локальной сети, имеют разные приватные IP-адреса. Приватный IP-адрес устройства отличается от публично доступного IP-адреса, под которым устройство известно за пределами вашей локальной сети.

Зная свой приватный IP-адрес, вы сможете изменить ряд настроек сетевого подключения.

Windows

1. Нажмите кнопку в нижнем левом углу экрана. В поисковой строке введите запрос «cmd» (без кавычек) и выберите приложение Командная строка. 2. Открыв командную строку, введите

ipconfig

Нажмите клавишу Ввод. 3. Приватный IP-адрес вашего устройства будет показан в строке IPv4-адрес. Нужна помощь? . Наверх

Mac

Нажмите значок в верхнем левом углу экрана. Откроется окно системных настроек. Выберите Сеть.

Далее выберите Продвинутые настройки. Откройте вкладку TCP/IP. Приватный IP-адрес вашего устройства будет показан в строке IPv4-адрес.

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iOS

Откройте Настройки. Далее Wi-Fi. Нажмите название сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство. Приватный IP-адрес вашего устройства будет показан в строке IP-адрес.

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Android

Большинство устройств Android Откройте Настройки. Далее откройте Wi-Fi и выберите ваше активное подключение к сети Wi-Fi. Откройте Продвинутые настройки. Приватный IP-адрес вашего устройства будет показан в строке IP-адрес.

Android-устройства от компании Samsung Откройте Настройки > Подключения > Wi-Fi.

Нажмите значок , находящийся рядом с вашим активным подключением к Wi-Fi.

Приватный IP-адрес вашего устройства будет показан в строке IP-адрес.

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Как найти адрес основного шлюза (вашего роутера)

Когда вы подключены к Интернету, ваш роутер (так называемый основной шлюз) также имеет IP-адрес. Именно через этот шлюз происходит обмен трафиком между вашей локальной сетью и другими сетями — в том числе Интернетом.

Зная, как получить доступ к основному шлюзу, вам будет проще устранить проблемы с сетевым подключением и изменить настройки роутера.

Windows

Нажмите кнопку в нижнем левом углу экрана. В поисковой строке введите запрос «cmd» (без кавычек) и выберите приложение Командная строка.

Открыв командную строку, введите ipconfig и нажмите клавишу Ввод.

Адрес вашего основного шлюза будет показан в строке Основной шлюз.

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Mac

Нажмите значок в верхнем левом углу экрана. Откроется окно системных настроек. Выберите Сеть.

Далее откройте Продвинутые настройки. Откройте вкладку TCP/IP. Приватный IP-адрес вашего роутера будет показан в строке Роутер. Нужна помощь? . Наверх

iOS

Откройте Настройки, далее Wi-Fi. Нажмите название сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство. Приватный IP-адрес вашего роутера будет показан в строке Роутер. Нужна помощь? . Наверх

Android

Большинство устройств Android Откройте Настройки. Далее откройте Wi-Fi и выберите ваше активное подключение к сети Wi-Fi. Откройте Продвинутые настройки. Приватный IP-адрес вашего роутера будет показан в строке Шлюз. Android-устройства от компании Samsung Откройте Настройки > Подключения > Wi-Fi.

Нажмите значок , находящийся рядом с вашим активным подключением к Wi-Fi.

Далее откройте Продвинутые настройки. В разделе Настройки IP выберите Статический.

IP-адрес вашего основного шлюза будет показан под заголовком Шлюз. Нужна помощь? . Наверх