Из этого руководства вы узнаете, как использовать группы устройств и управлять ими. Данная функция (доступно в приложении ExpressVPN для роутеров v.3.2.0 и более новых релизах) позволяет разделить подключенные к роутеру устройства на группы и подключить каждую из них к отдельной локации VPN-серверов.
Содержание
Задачи функции «Группы устройств»
Добавление новой группы устройств
Изменение основной группы
Добавление/удаление устройств в группе
Переименование группы устройств
Изменение названий и IP-адресов устройств
Удаление группы устройств
Задачи функции «Группы устройств»
Функция «Группы устройств» позволяет разделить ваши устройства, подключенные к роутеру, по разным группам. Вы можете создать до пяти групп. Это даст возможность разным пользователям (или устройствам) подключаться к VPN для решения соответствующих задач, не мешая друг другу. Например:
- Вы хотите смотреть сериалы, подключившись на ноутбуке к заграничной локации VPN-серверов, однако не хотите снижать скорость подключения для других устройств домашней сети.
- Вашей семье нужны локальные результаты поисковой выдачи, однако вы при этом хотели бы использовать другую локацию VPN-серверов, чтобы поиграть онлайн.
- Ваш близкий человек хочет получить доступ к заграничному банку, а вы уже подключили свой планшет к самому быстрому из доступных серверов.
Внимание. Все устройства, добавленные в одну группу, будут использовать один и тот же VPN-протокол. Чтобы изменить VPN-протокол, воспользуйтесь этой инструкцией.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Добавление новой группы устройств
В рамках базовых настроек у вас будет всего одна группа. Чтобы добавить новую группу устройств, выполните следующие действия:
- Войдите в панель управления роутера, на котором запущено приложение ExpressVPN.
- Выберите Добавить группу.
- Введите название группы и нажмите Сохранить.
Примеры новых групп можно найти в правой части окна в разделе Доступные варианты. Кроме того, создать новую группу можно, перетащив устройство на кнопку Добавить группу.
Новая группа устройств установит подключение автоматически.
Для каждой группы устройств можно выбрать отдельную локацию VPN-серверов. Кроме того, вы также можете запретить устройствам соответствующей группы использовать VPN-подключение или подключаться к Сети в принципе. Вы можете создать не более пяти групп, в число которых будет входить Главная группа, которая создается по умолчанию.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Изменение основной группы
Все устройства, впервые подключаемые к роутеру, будут добавляться по умолчанию в главную группу. Чтобы выбрать другую группу по умолчанию:
- Войдите в панель управления роутера, на котором запущено приложение ExpressVPN.
- Нажмите на значок рядом с группой, которую вы хотите выбрать новой группой по умолчанию.
- Нажмите Использовать по умолчанию.
Внимание. Если в качестве группы по умолчанию будет выбрана группа Без Интернета, все новые устройства, попадающие в нее, не смогут подключиться к Сети. Если вы хотите, чтобы новые устройства все же имели возможность доступа в Интернет, выберите для них другую группу устройств.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Добавление/удаление устройств в группе
Чтобы добавить устройство в группу или удалить из нее:
- Войдите в панель управления роутера, на котором запущено приложение ExpressVPN.
- Перетащите устройство из одной группы в другую.
Добавить в группу можно любое количество устройство.
Все подключенные устройства должны принадлежать к той или иной группе устройств. Если вы не хотите, чтобы устройство использовало VPN-подключение, создайте группу, которая не будет подключаться к VPN:
- Войдите в панель управления роутера, на котором запущено приложение ExpressVPN.
- У нужной группы устройств нажмите на значок > Другие локации.
- Выберите Без VPN.
- Перетащите устройство в эту группу.
Внимание. Вы можете быстро перемещать устройства между группами, используя горячие клавиши. Нажмите Tab, чтобы выбрать устройство, далее Shift + Left или Right, чтобы переместить его между группами. Нажмите Shift + ?, чтобы увидеть полный список клавиатурных сокращений.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Переименование группы устройств
- Войдите в панель управления роутера, на котором запущено приложение ExpressVPN.
- Нажмите на значок рядом с группой устройств, которую вы хотите переименовать.
- Выберите Переименовать.
- Введите новое название.
- Нажмите Переименовать.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Изменение названий и IP-адресов устройств
- Войдите в панель управления роутера, на котором запущено приложение ExpressVPN.
- Выберите название любого устройства, чтобы открыть его подробные сведения.
- Вы можете изменить:
- Название устройства — для этого введите новое название.
- IP-адрес устройства — вы можете выбрать для устройства новый IP-адрес из диапазона DHCP (см. локальные сетевые настройки).
- Нажмите Сохранить.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Удаление группы устройств
Внимание. Удалить главную группу устройств нельзя.
- Войдите в панель управления роутера, на котором запущено приложение ExpressVPN.
- Нажмите на значок рядом с группой, которую вы хотите удалить.
- Выберите Удалить > Удалить.
Так вы удалите группу устройств из панели управления. Все устройства, входившие в удаленную группу, будут добавлены в группу, используемую по умолчанию.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.