Из этого руководства вы узнаете, как использовать группы устройств и управлять ими. Данная функция (доступно в приложении ExpressVPN для роутеров v.3.2.0 и более новых релизах) позволяет разделить подключенные к роутеру устройства на группы и подключить каждую из них к отдельной локации VPN-серверов.

Задачи функции «Группы устройств»

Функция «Группы устройств» позволяет разделить ваши устройства, подключенные к роутеру, по разным группам. Вы можете создать до пяти групп. Это даст возможность разным пользователям (или устройствам) подключаться к VPN для решения соответствующих задач, не мешая друг другу. Например:

Вы хотите смотреть сериалы, подключившись на ноутбуке к заграничной локации VPN-серверов, однако не хотите снижать скорость подключения для других устройств домашней сети.

Вашей семье нужны локальные результаты поисковой выдачи, однако вы при этом хотели бы использовать другую локацию VPN-серверов, чтобы поиграть онлайн.

Ваш близкий человек хочет получить доступ к заграничному банку, а вы уже подключили свой планшет к самому быстрому из доступных серверов.

Внимание. Все устройства, добавленные в одну группу, будут использовать один и тот же VPN-протокол. Чтобы изменить VPN-протокол, воспользуйтесь этой инструкцией.

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Добавление новой группы устройств

В рамках базовых настроек у вас будет всего одна группа. Чтобы добавить новую группу устройств, выполните следующие действия:

Войдите в панель управления роутера, на котором запущено приложение ExpressVPN. Выберите Добавить группу.

Введите название группы и нажмите Сохранить.



Примеры новых групп можно найти в правой части окна в разделе Доступные варианты. Кроме того, создать новую группу можно, перетащив устройство на кнопку Добавить группу.

Новая группа устройств установит подключение автоматически.

Для каждой группы устройств можно выбрать отдельную локацию VPN-серверов. Кроме того, вы также можете запретить устройствам соответствующей группы использовать VPN-подключение или подключаться к Сети в принципе. Вы можете создать не более пяти групп, в число которых будет входить Главная группа, которая создается по умолчанию.

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Изменение основной группы

Все устройства, впервые подключаемые к роутеру, будут добавляться по умолчанию в главную группу. Чтобы выбрать другую группу по умолчанию:

Войдите в панель управления роутера, на котором запущено приложение ExpressVPN. Нажмите на значок рядом с группой, которую вы хотите выбрать новой группой по умолчанию. Нажмите Использовать по умолчанию.

Внимание. Если в качестве группы по умолчанию будет выбрана группа Без Интернета, все новые устройства, попадающие в нее, не смогут подключиться к Сети. Если вы хотите, чтобы новые устройства все же имели возможность доступа в Интернет, выберите для них другую группу устройств.

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Добавление/удаление устройств в группе

Чтобы добавить устройство в группу или удалить из нее:

Войдите в панель управления роутера, на котором запущено приложение ExpressVPN. Перетащите устройство из одной группы в другую.

Добавить в группу можно любое количество устройство.

Все подключенные устройства должны принадлежать к той или иной группе устройств. Если вы не хотите, чтобы устройство использовало VPN-подключение, создайте группу, которая не будет подключаться к VPN:

Войдите в панель управления роутера, на котором запущено приложение ExpressVPN. У нужной группы устройств нажмите на значок > Другие локации. Выберите Без VPN. Перетащите устройство в эту группу.

Внимание. Вы можете быстро перемещать устройства между группами, используя горячие клавиши. Нажмите Tab, чтобы выбрать устройство, далее Shift + Left или Right, чтобы переместить его между группами. Нажмите Shift + ?, чтобы увидеть полный список клавиатурных сокращений.

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Переименование группы устройств

Войдите в панель управления роутера, на котором запущено приложение ExpressVPN. Нажмите на значок рядом с группой устройств, которую вы хотите переименовать. Выберите Переименовать. Введите новое название. Нажмите Переименовать.



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Изменение названий и IP-адресов устройств

Войдите в панель управления роутера, на котором запущено приложение ExpressVPN. Выберите название любого устройства, чтобы открыть его подробные сведения.

Вы можете изменить: Название устройства — для этого введите новое название.

— для этого введите новое название. IP-адрес устройства — вы можете выбрать для устройства новый IP-адрес из диапазона DHCP (см. локальные сетевые настройки). Нажмите Сохранить.

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Удаление группы устройств

Внимание. Удалить главную группу устройств нельзя.

Войдите в панель управления роутера, на котором запущено приложение ExpressVPN. Нажмите на значок рядом с группой, которую вы хотите удалить. Выберите Удалить > Удалить.



Так вы удалите группу устройств из панели управления. Все устройства, входившие в удаленную группу, будут добавлены в группу, используемую по умолчанию.

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