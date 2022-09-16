Серверы ExpressVPN расположены в 94 странах. Для обеспечения качества сервиса в каждой стране может быть несколько серверных локаций. В подавляющем большинстве случаев физический сервер и зарегистрированный IP-адрес находятся в одной стране.

В некоторых локациях зарегистрированный IP-адрес соответствует стране, которую вы выбрали для подключения, а физический сервер находится в другой стране. Такие локации называются виртуальными серверными локациями.

Полный список серверных локаций ExpressVPN вы можете найти здесь. Список включает все страны, в которых у ExpressVPN есть серверы, как физические, так и виртуальные. Там также указано, какие VPN-протоколы доступны в каждой стране.

Если вы хотите, чтобы мы установили серверы в стране, в которой их нет в настоящее время,