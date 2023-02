Quem passa mais tempo jogando? Não é a Geração Z.

O mundo dos jogos percorreu um longo caminho desde os dias do Pac-Man, Space Invaders e Super Mario Bros. Hoje, com gráficos de alta definição e recursos multijogador online, os jogos se tornaram mais envolventes e imersivos do que nunca.

No entanto, com o aumento da imersão, surge o potencial de dependência, e não são apenas crianças e adolescentes que correm risco.

[Mantenha-se protegido o tempo todo, independentemente do dispositivo que estiver usando, com uma VPN para jogos]

Então, qual é a idade média do jogador? Uma nova pesquisa realizada pela ExpressVPN revelou que os jogadores da geração do milênio (pessoas atualmente entre aquelas próximas dos 30 anos e 40 anos) são mais dedicados aos jogos do que seus colegas da Geração Z (adolescentes e aqueles com 20 e poucos anos).

Isso pode ser uma surpresa para alguns, pois os jovens parecem estar constantemente jogando.

O estudo, que inclui respostas de 1.000 jogadores declarados nos EUA e 1.000 no Reino Unido, mostra que a geração do milênio é mais propensa a jogar videogame regularmente e por períodos mais longos. Eles também tendem a ter uma conexão emocional mais forte com o jogo, com muitos citando-o como uma forma de alívio do estresse e conexão social.

Examinamos com mais detalhes essas descobertas abaixo, bem como outros hábitos de jogo interessantes entre jogadores de todas as idades.

Jovens adultos e adolescentes passam menos tempo jogando do que jogadores mais velhos

Como você imagina o jogador médio? Se a imagem de um adolescente que joga videogame o dia e a noite enquanto fala besteira com outros jogadores vem à mente, então você pode estar um pouco longe da verdade.

Nosso estudo mostra que os jogadores na faixa dos 30 e 40 anos são mais propensos a jogar videogames diariamente, com 68% deles admitindo fazer isso. Por outro lado, 58% dos jogadores na faixa dos 20 anos jogam videogame todos os dias.

Mais Millennials do que indivíduos da Geração Z admitiram passar um dia inteiro jogando a cada semana. Surpreendentemente, embora os jogadores da faixa etária mais velha pesquisada — 46 a 55 — sejam menos propensos do que os Millennials a jogar diariamente, muitos deles admitem passar mais de 24 horas jogando videogames em uma única sessão.

A Geração Z também disse que é menos provável que jogue videogame à noite — uma característica mais comum entre os jogadores mais velhos. Embora isso provavelmente se deva às obrigações de trabalho diurnas dos Millenials que levam seus hobbies para depois do expediente, ainda é surpreendente que 59% digam que continuam a jogar mesmo quando sabem que isso pode atrapalhar seu sono ou interferir em suas outras responsabilidades.

Por que os Millennials são os maiores jogadores? Podemos conjeturar: eles cresceram com a indústria de jogos, observando-a evoluir de mundos pixelados de 8 bits para ambientes exuberantes e realistas. Para muitos daqueles nascidos nos anos 80 e início dos anos 90, os videogames são uma maneira de relaxar, se conectar com amigos e até mesmo fazer novos amigos. Por outro lado, a Geração Z cresceu com dispositivos móveis em seus bolsos, nunca conhecendo um mundo sem acesso à Internet. Para eles, jogar poderia ser apenas uma forma de passar o tempo e fugir um pouco da realidade.

A geração do milênio também teria mais renda disponível para gastar em sua forma favorita de entretenimento do que seus colegas mais jovens que provavelmente ainda estão na escola ou apenas começando suas carreiras. Na verdade, um terço dos Millennials com quem conversamos dizem que estão dispostos a gastar de US$ 50 a 100 em uma única compra no jogo, com quase um em cada cinco dos entrevistados não vendo nenhum problema em desembolsar mais de US$ 100.

Alguns jogadores admitem que se sentem viciados

A maioria dos videogames é projetada com objetivos claros que os jogadores precisam alcançar para progredir em sua missão. Essa sensação de realização leva a uma liberação repentina de dopamina, um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e satisfação. Essa liberação de dopamina incita os jogadores a continuar tentando enfrentar novos desafios. Consequentemente, os jogadores começam a passar mais tempo jogando videogames, muitas vezes perdendo o controle sobre seus hábitos de jogo.

Quando questionados, mais de um em cada cinco entrevistados afirmou que gostaria de passar menos tempo jogando videogame, enquanto 5% dos Millennials disseram que se sentem viciados em jogos, em comparação com 3% da Geração Z.

Um dos sinais mais comuns do vício em jogos é a incapacidade de se concentrar em outras atividades e pensar em videogames mesmo quando não está jogando. Surpreendentemente, quase 30% dos jogadores admitiram que pensam em videogames o tempo todo, com quase metade deles achando todo o resto chato em comparação com os videogames.

Ser incapaz de encontrar prazer fora do mundo dos jogos pode levar à obsessão por videogames e à negligência de atividades diárias essenciais, como comer, participar de interações sociais, dormir e trabalhar. De forma preocupante, mais da metade dos entrevistados confessou que continua a jogar videogames com frequência, embora saiba que isso pode afetar negativamente suas vidas diárias.



Os homens se envolvem mais emocionalmente nos jogos do que as mulheres

A sociedade superou a noção estereotipada de que os jogadores são exclusivamente homens, com os desenvolvedores de jogos atendendo a um público mais diversificado do que nunca. No entanto, ainda há uma diferença marcante em como mulheres e homens percebem os videogames e o significado que eles têm em suas vidas.

Embora já passem menos tempo jogando do que os homens, a maioria das mulheres entrevistadas admite que gostaria de reduzir ainda mais o tempo que passa jogando videogame. Elas também disseram que se sentem mais culpadas por passar seu tempo livre jogando videogame do que os homens.

Por outro lado, nosso estudo mostra que os homens costumam jogar videogame para se conectar com seus amigos e conhecer novas pessoas. Os homens também são mais propensos a seguir uma carreira na indústria de jogos em comparação com as mulheres, que disseram que são mais propensas a jogar videogames para relaxar e se divertir.

A conexão emocional com personagens fictícios é tão antiga quanto a própria narrativa. Mas com os videogames, o jogador incorpora o personagem, controlando suas ações. As histórias dos videogames também são frequentemente escritas com grande profundidade emocional, com desenvolvimento completo e complexo do personagem.

Mas há uma clara divisão de gênero quando se trata de tempo e investimento emocional. Entre os entrevistados do sexo masculino, 72% relataram que, devido aos jogos, perderam o interesse nos hobbies que costumavam desfrutar, em comparação com 49% das mulheres. Da mesma forma, mais homens relataram sentimentos de tristeza, tédio e ansiedade quando não podiam jogar seus jogos favoritos.

O domínio dos jogos de tiro

Enquanto mais da metade dos entrevistados disse que gosta de videogames para um ou vários jogadores, 40% das mulheres disseram que prefeririam optar por jogos para um jogador, se pudessem escolher. Isso combina com a descoberta de que os jogadores do sexo masculino são mais propensos a usar jogos para se conectar com os amigos do que as jogadoras.

Nosso estudo também mostrou que os homens gostam mais de jogos cheios de ação, sendo seus dois favoritos o jogo de tiro em primeira pessoa, Call of Duty e o jogo de futebol, FIFA. Por sua vez, Call of Duty também é o jogo mais popular entre as mulheres. Ele é seguido por Os Sims, um jogo de simulação social que permite aos jogadores controlar as ações e interações de seus personagens, bem como gerenciar suas carreiras, relacionamentos e outros aspectos de suas vidas.

Os jogos mais populares entre os homens:

1. Call of Duty – 71%

2. FIFA – 56%

3. God of War – 48%

Os jogos mais populares entre as mulheres:

1. Call of Duty – 46%

2. Os Sims – 39%

3. Minecraft – 33%

Jogos retrô: o que é antigo está na moda

Embora os desenvolvedores de jogos invistam uma quantidade absurda de tempo e esforço para aprimorar as experiências de jogo, criando gráficos que parecem quase reais, às vezes tudo o que os jogadores desejam é voltar à simplicidade dos primeiros jogos que jogaram.

O jogo retrô, a prática de jogar e colecionar videogames antigos, é uma tendência popular que ganhou força recentemente, estimulando as empresas de jogos a reviver jogos antigos e até mesmo a relançar consoles e dispositivos antigos.

De acordo com nosso estudo, 79% dos entrevistados jogam jogos retrô. Embora isso não seja surpreendente para os jogadores mais velhos, que cresceram jogando esses tipos de jogos, é interessante ver que os jogadores da Geração Z também estão gostando dos jogos dos anos 80 e 90.

Algumas das razões pelas quais as pessoas podem optar por jogar jogos retrô em vez de novos lançamentos são as histórias mais simples. Os lançamentos retrô também são considerados mais originais e inovadores. No entanto, 38% dos entrevistados apontaram a nostalgia como a principal razão para jogos retrô, o que, novamente, está relacionado ao motivo pelo qual as gerações mais velhas tendem a ser jogadores mais ávidos do que seus colegas mais jovens.

Enquanto Super Mario Bros. é o jogo retrô mais popular entre nossos entrevistados, outros clássicos, como Pac-Man,Tetris e Mario Kart, seguem logo atrás.



Os telefones são os principais dispositivos de jogos

Os smartphones são poderosos o suficiente para que possamos jogar sem atrasos. De fato, 70% dos entrevistados relataram que seu dispositivo de jogo preferido é o celular. No entanto, isso não quer dizer que os PCs e consoles tenham se tornado obsoletos para jogos.

Como pode ser observado nos resultados da pesquisa, a tecnologia continua avançando. Sempre há maneiras de jogar videogames antigos ou descobrir novos jogos. Se você gosta dos clássicos ou está esperando o próximo lançamento (ou ambos!), certifique-se de usar uma VPN para jogar com segurança.