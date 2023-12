Por que expatriados precisam de uma VPN em 2024

Mudar-se para o exterior é emocionante. Explorar novos lugares, experimentar coisas novas e culturas diferentes pode acrescentar um pouco de tempero à sua vida.

Mas estar em um novo país também pode ser difícil. Muitos experimentam a solidão e o choque cultural.

Se você se mudou para estudar ou trabalhar, uma VPN é um acréscimo bem-vindo — na verdade recomendado — ao seu arsenal diário de tecnologia, para facilitar a transição e otimizar a sua experiência. Descubra como!

O que é uma VPN?

Vamos fazer uma pausa para explicar o que é uma VPN e como ela funciona — informações cruciais para saber antes de você viajar.

Uma VPN, abreviação para rede privada virtual, é um túnel criptografado entre seu dispositivo e a Internet. Ela protege seu tráfego na Internet e mantém sua identidade e informações privadas de bisbilhoteiros, governos e provedores de serviços de Internet.

ExpressVPN tem vários servidores VPN espalhados ao redor do mundo para oferecer diferentes opções de conectividade.

Como uma VPN funciona?

Uma VPN, normalmente, é um aplicativo que você baixa em seu dispositivo. Quando você o liga, ele faz uma série de coisas para manter a sua atividade online privada. A principal maneira de fazer isso é criptografando seu tráfego. Isto significa que as únicas pessoas que podem ler a sua transmissão — de mensagens ou informações de cartão de crédito, por exemplo — são você e o destinatário dessas transmissões, e ninguém mais no meio.

Uma VPN também lhe dá um endereço IP diferente. Os sites que você visita não podem mais ver seu endereço IP, apenas um endereço IP pertencente ao serviço VPN, que é compartilhado por inúmeras pessoas. Isto torna mais difícil para os websites rastrear sua atividade ou vinculá-la a você.

Você também pode escolher o país ou região do endereço IP atribuído a você. Isto significa que você pode parecer estar em um lugar diferente do que a sua localização física. Está online na Austrália, mas quer que pareça que você está no Reino Unido? Feito, com alguns toques no aplicativo.

Isto não só aumenta seu anonimato e privacidade, mas pode ajudá-lo a contornar a censura da Internet em países que tentam controlar o fluxo de informações online, desbloqueando serviços do dia a dia como o WhatsApp, YouTube e sites de notícias.

6 razões para expatriados obterem uma VPN

1. Fique conectado ao lar

Manter contato com seus amigos e familiares em casa através do FaceTime, Facebook, Twitter e Instagram pode ser difícil em países que bloqueiam esses serviços. Felizmente, uma VPN pode ajudar a fornecer acesso a contas de redes sociais e aplicativos de bate-papo, mesmo que eles estejam censurados no país que você está visitando ou morando.

Dê um alô aos seus amigos que estão no Reino Unido ou nos E.U.A., diretamente do outro lado do mundo, e fique por dentro do que está acontecendo em seu lar. Com uma VPN, você não se sente excluído.

2. Proteja a sua privacidade

Você está preocupado se suas informações online estão privadas e protegidas? Conexões inseguras com a Internet expõem suas informações pessoais a qualquer hacker mal-intencionado.

Uma VPN é uma ferramenta essencial para uma pessoa que estude, viva ou viaje ao exterior, mas também é ótima para qualquer pessoa minimamente preocupada em proteger suas conexões de rede.

3. Acesse seus serviços bancários

Como medida de segurança, muitos bancos bloquearão automaticamente o acesso a suas contas se houver uma suspeita de que outra pessoa esteja tentando entrar em alguma delas. Uma indicação de atividade fraudulenta pode incluir uma tentativa de login a partir de um local desconhecido — especialmente se for feita de um país considerado de alto risco.

Embora o uso de uma VPN para acessar suas contas possa, em alguns casos, ser visto como suspeito por instituições financeiras em lugares como o Reino Unido, Europa e EUA, ele é preferível em detrimento de uma conexão insegura em território não familiar. Ao escolher a melhor localização VPN perto de sua cidade de origem, você terá muito mais chances de permanecer conectado a suas contas. Idealmente, sempre faça o login a partir da mesma localização VPN.

4. Velocidades ultrarrápidas

Não importa onde você esteja, as velocidades de conexão e transferência são absolutamente primordiais para uma experiência online tranquila. O uso de uma VPN pode limitar as interrupções aos seus filmes e séries, ajudando a contornar a limitação de largura de banda — que é a redução intencional da velocidade da sua conexão de Internet pelos provedores se você estiver usando muita largura de banda para atividades como streaming. É útil para quando você precisa manter a estabilidade da conexão.

É aqui que protocolos, como o Lightway da ExpressVPN, brilham! O protocolo Lightway torna mais rápido para os usuários estabelecer uma conexão VPN e é construído para mobilidade. Em outras palavras, ele é perfeito para quando você está em movimento.

5. Encontre voos mais baratos e melhores ofertas

Algumas empresas calculam seus preços online com base na localização do usuário. Os compradores na Índia verão tarifas aéreas diferentes das do Reino Unido para exatamente o mesmo vôo (e não se preocupe, o uso de uma VPN no Reino Unido e na maioria dos outros países é completamente legal). O uso de uma VPN para navegar e comparar preços diferentes de diferentes locais VPN pode levar a uma grande economia de dinheiro quando se trata de viajar, o que torna muito mais fácil voltar para casa para visitar amigos e familiares.

6. Aproveite entretenimento e esportes

Mudar-se para um novo país já é difícil o suficiente. É ainda mais difícil se você de repente descobrir que não pode assistir aos seus canais favoritos do YouTube, podcasts no Spotify, ou jogar seus jogos favoritos porque eles não estão disponíveis na sua região. Muitos de nós tomamos o acesso a conteúdos como algo garantido, até sermos bloqueados pela censura ou por outras restrições. Por sorte, um roteador VPN pode ajudar a fornecer acesso ao conteúdo que você ama, não importa onde você esteja.

Além disso, se você não puder viver sem seus esportes favoritos, uma VPN ajudará a mantê-lo atualizado — de forma segura e protegida. Nunca mais perca outro jogo da Liga dos Campeões, da NFL, showdown da NBA.

Por que a ExpressVPN é a melhor VPN para expatriados

Com servidores em 105 países, a ExpressVPN dá aos expatriados a liberdade de desfrutar das paisagens e sons de casa — ou de qualquer outro lugar. Basta encontrar um dos servidores ultrarrápidos da ExpressVPN em seu país de origem — por exemplo, o servidor “Reino Unido” para expatriados britânicos — para acessar todos os sites, aplicativos, jogos e muito mais, que você sente falta.

A aventura de um expatriado pode ser turbulenta. Desafios tecnológicos imprevistos podem surgir a qualquer momento. Felizmente, o suporte ao cliente 24/7 da ExpressVPN está sempre à mão para resolver qualquer problema que você esteja enfrentando, onde quer que esteja no mundo. Além do mais, é atendido por pessoas reais.

Além disso, a ExpressVPN aumenta sua segurança e anonimato, um requisito crucial para os expatriados viajando ao redor do mundo. Você toma precauções para sua segurança física enquanto está em um novo país, mas e quanto à sua segurança online? A ExpressVPN fornece as proteções necessárias para proteger seus dados, graças a sua criptografia líder do setor.

O que expatriados podem fazer com a ExpressVPN?

A maior vantagem para expatriados que utilizam a ExpressVPN é poder escolher um endereço IP em um país diferente — provavelmente o país de origem. Isto não só garante que seus aplicativos favoritos para trabalho e lazer permaneçam livres de censura, mas também significa que você pode usar seus serviços como se estivesse em seu país de origem. Deseja que as sugestões (e anúncios!) do YouTube sejam adaptados a você quando você estiver de volta ao seu país de origem? Isso é o que um endereço IP diferente pode conseguir.

E não se esqueça da capacidade da ExpressVPN de lhe dar acesso a tarifas aéreas de baixo custo e outras ofertas. Quem não quer economizar centenas ou milhares de dólares em passagens aéreas ou reservas de hotéis?