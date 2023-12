Se a sua conta no Instagram foi hackeada, não se preocupe. Aqui está um guia passo a passo para recuperar sua conta do Instagram, para que você possa restaurar a sanidade do seu feed.

Como você pode saber se seu Instagram foi hackeado?

Antes de tomar medidas para recuperar o controle de sua conta hackeada do Instagram, é importante primeiro identificar se sua conta foi realmente comprometida.

Aqui estão nove dos sinais de alerta mais comuns que sinalizam um hack do Instagram:



Postagens ou atividades não autorizadas: se você notar postagens, comentários ou mensagens diretas que não criou ou enviou, é uma indicação clara de que outra pessoa pode ter acesso à sua conta. Comportamento incomum da conta: se você receber notificações sobre ações que não realizou, como seguir contas desconhecidas, curtir conteúdo não relacionado ou fazer alterações inesperadas em seu perfil, isso é um sinal de alerta. Queda repentina no número de seguidores ou no engajamento: os hackers podem fazer alterações que levam a uma diminuição na contagem de seguidores ou nas métricas de engajamento, como bloquear seus seguidores ou alterar seu conteúdo. Alterações de email ou senha: se você receber notificações sobre alterações em seu endereço de email, número de telefone ou senha que não foram iniciadas por você, sua conta poderá estar comprometida. Tentativas de login suspeitas: recebendo notificações sobre tentativas de login desconhecidas? Alguém pode estar tentando invadir sua conta. Incapacidade de fazer login: sabe-se que os hackers agem rapidamente, muitas vezes alterando as informações pessoais da sua conta imediatamente para expulsá-lo. Se de repente você não conseguir fazer login na sua conta do Instagram, apesar de inserir as credenciais corretas, é possível que uma pessoa não autorizada tenha assumido o controle. Dispositivos desconhecidos: o Instagram fornece informações sobre os dispositivos que estão logados na sua conta. Se você vir dispositivos que não reconhece, sua conta pode ter sido acessada de uma fonte não autorizada. Atividade incomum em seu feed: imagens aleatórias, Momentos ou Stories que aparecem em seu perfil são um sinal claro de que outra pessoa está no comando. DMs duvidosos e links suspeitos: se seus amigos estão reclamando de mensagens estranhas de sua conta contendo links desconhecidos, um hacker pode estar usando sua identidade para fins maliciosos.

Posso recuperar minha conta do Instagram depois de ter sido hackeada?

Resumindo: sim. Contanto que você se mova rápido. Quanto mais rápido você tomar as medidas necessárias para recuperar o controle de sua conta do Instagram, maiores serão as chances de uma recuperação bem-sucedida.

Etapa 1: verifique se você ainda consegue fazer login com sua senha

Se você notar um ou mais dos sinais de alerta acima, tente ver se ainda consegue fazer login em sua conta. Alguns hackers invadem contas de mídia social sem alterar suas senhas. Isso pode ocorrer porque eles conseguiram acessar sua conta mesmo sem ter sua senha (como se o fizessem enquanto pegavam seu telefone emprestado).

Se você conseguir fazer login na sua conta do Instagram, ou ainda estiver conectado ao Instagram em um de seus dispositivos, altere imediatamente sua senha para expulsar o invasor antes que ele mexa com suas informações pessoais, apague suas fotos, ou poste sabe-se lá o quê no seu perfil.

Veja como fazer isso:

Uma vez logado em sua conta do Instagram, vá para seu perfil Navegue até o ícone do menu de hambúrguer ≡ no canto superior direito Selecione Configurações e privacidade no menu suspenso Toque em Central de contas Em Configurações da conta, toque em Senha e segurança Selecione Alterar senha e escolha a conta do Instagram para fazer alterações Siga as instruções para criar uma senha forte e exclusiva

Em seguida, certifique-se de que todos os invasores sejam expulsos da sua conta

No menu Senha e segurança, toque em Onde você está conectado Toque em qualquer dispositivo que pareça suspeito e toque em Selecionar dispositivos para sair

Se você estiver desconectado da sua conta e não conseguir entrar novamente (ou seja, o hacker alterou sua senha ou outros detalhes), você pode tentar os outros métodos abaixo.

Etapa 2: Verifique seu email para desfazer alterações na conta

Se um hacker estiver tentando alterar sua senha, você pode ter recebido um email do Instagram (via security@mail.instagram.com) alertando que seu endereço de email foi alterado. Se você agir rapidamente, poderá desfazer essa alteração selecionando o hyperlink Proteger minha conta no email.

Etapa 3: Recupere sua conta através do aplicativo

Se você descobrir que o hacker alterou com sucesso sua senha, bem como seu endereço de email para recuperação de conta, siga as etapas para configurar uma nova senha por meio da opção de recuperação via dispositivo móvel:

Na página de login do Instagram, toque em Esqueceu a senha? Selecione Pesquisar por número de celular Insira o número do seu celular e toque em Encontrar conta Você deverá receber um SMS com um link de redefinição de senha Siga as instruções para alterar sua senha

Se o hacker já foi além do login e mexeu nos detalhes da sua conta, como senhas, email e números de telefone, as coisas ficam mais complicadas. Dependendo da profundidade da violação, o Instagram pode ajudá-lo a recuperar o controle da sua conta.

Etapa 4: Solicite ajuda diretamente do Instagram

Se hackers estiverem exigindo resgate de sua conta ou bloquearem você completamente e você não tiver como recuperar sua senha, você precisará denunciar sua conta como hackeada diretamente ao Instagram. A plataforma de mídia social oferece algumas opções para recuperar sua conta hackeada do Instagram.

Por exemplo, se a sua solicitação de suporte do Instagram for para uma conta que não possui nenhuma foto sua, o Instagram solicitará que você forneça as seguintes informações para verificar sua identidade:

O endereço de email ou número de telefone que você usou para criar a conta

O tipo de dispositivo que você usou para criar a conta

Alternativamente, se você enviou uma solicitação de suporte para uma conta com fotos suas, o Instagram solicitará que você tire uma selfie em vídeo virando a cabeça em diferentes direções. Isso é para garantir que você é uma pessoa real e o legítimo proprietário da conta.

Esse processo pode não produzir resultados instantâneos (pode levar dias ou até semanas), mas seguindo essas etapas de perto, o Instagram provavelmente devolverá o controle de sua conta.

O que fazer se um hacker excluiu sua conta do Instagram

Em certos casos, os hackers podem assumir o controle da sua conta do Instagram e apagar todo o conteúdo postado, deixando seu perfil vazio. Alternativamente, eles podem dar um passo adiante e excluir completamente sua conta.

Como recuperar postagens excluídas no Instagram

Você só poderá recuperar postagens excluídas depois de recuperar o acesso à sua conta. Primeiro, acesse a seção Sua atividade em seu perfil do Instagram e navegue até a opção Excluídas recentemente. É aqui que você encontrará postagens dos últimos 30 dias, bem como stories das últimas 24 horas. Você pode então restaurar essas imagens e clipes para o seu perfil do Instagram.

Recuperando uma conta excluída do Instagram

Se você acredita que um hacker excluiu permanentemente sua conta do Instagram, entre em contato com a Meta, proprietária do Instagram, imediatamente. Isto é porque quando você decide excluir permanentemente sua conta do Instagram, a plataforma retém seus dados por cerca de 30 dias. Portanto, se um hacker assumir o controle e excluir sua conta, você terá cerca de um mês para relatar a situação ao Instagram. Se você perder essa janela, sua conta provavelmente será perdida para sempre, junto com os detalhes do seu perfil, fotos, vídeos, comentários, curtidas e seguidores.

Quem corre o risco de ter seu Instagram hackeado?

Embora qualquer pessoa corra o risco de ter sua conta do Instagram hackeada, há certas pessoas que têm maior probabilidade de serem alvos. Esses incluem:

Aqueles com muitos seguidores: contas com muitos seguidores são mais valiosas para hackers, pois podem usá-las para espalhar spam ou golpes.

Influencers: os hackers podem ter como alvo influenciadores para obter acesso às suas informações pessoais ou para usar as suas contas para promover os seus próprios produtos ou serviços.

Empresas: contas empresariais podem ser hackeadas para roubar dados de clientes ou prejudicar a reputação da empresa .

contas empresariais podem ser hackeadas para roubar dados de clientes ou prejudicar a reputação da empresa Pessoas que usam senhas fracas ou reutilizam senhas em várias conta s: se você usar uma senha fraca ou reutilizar a mesma senha para várias contas, é mais provável que sua conta do Instagram seja hackeada.

s: se você usar uma senha fraca ou reutilizar a mesma senha para várias contas, é mais provável que sua conta do Instagram seja hackeada. Pessoas que clicam em links de phishing ou instalam aplicativos maliciosos: links de phishing e aplicativos maliciosos são formas comuns de hackers obterem acesso às contas das pessoas.

Os cibercriminosos visam contas de mídia social para obter informações pessoais. Uma vez que os hackers invadem uma conta, eles a exploram para violar outras. Eles enganam os contatos das vítimas, compartilham conteúdo falso, links prejudiciais e buscam dinheiro. É por isso que contas com muitos seguidores são mais atraentes, elas poderiam estender o alcance do hacker a mais pessoas.

Contas do Instagram apresentam um potencial de extorsão, onde os invasores exigem pagamento em troca de recuperar o controle das contas comprometidas. O risco é ainda amplificado pelo fato de outros serviços específicos de redes sociais, como o Facebook (que estão ligados à conta Instagram), poderem funcionar como portas de entrada para plataformas mais sensíveis, como sites de comércio eletrônico que contenham detalhes do cartão de crédito. Contas comprometidas também são frequentemente vendidas na dark web.

Leia mais: Quanto valem seus dados na dark web?

A popularidade crescente do Instagram levou a um aumento nas tentativas de hacking na plataforma, na verdade, ela apresenta o maior risco de acesso não autorizado entre as plataformas de mídia social. Pesquisa de mercado recente da Gitnux revela estatísticas preocupantes: 85% das contas do Instagram sofreram alguma forma de comprometimento, seja por meio de hackers ou vazamento de dados.

Entre esses casos, 70% das vítimas tiveram suas contas bloqueadas e 71% tiveram hackers entrando em contato com seus amigos usando suas contas comprometidas. Esta questão é particularmente preocupante tendo em conta a substancial base de utilizadores do Instagram, que ultrapassa 1,35 bilhão de pessoas, solidificando a sua posição como a quarta plataforma de redes sociais mais utilizada do mundo.

Como as contas do Instagram são hackeadas?

Os hackers geralmente empregam uma série de táticas para obter acesso não autorizado à conta do Instagram de uma pessoa, explorando a confiança e as vulnerabilidades dos usuários. Aqui estão seis de suas táticas mais comumente usadas:

Fazendo-se passar por amigos: os hackers se fazem passar por amigos para baixar a guarda das vítimas, levando-as a clicar em links maliciosos. Quase metade das vítimas de invasão de contas clicaram em links em mensagens diretas de pessoas que conhecem. Golpes do tipo “fique rico rapidamente”: os cibercriminosos atraem as vítimas com promessas de riqueza por meio de fraudes de criptomoeda ou de investimento, fazendo com que elas cliquem inadvertidamente em links que contém malware . Ataques MITM: usando Wi-Fi inseguro, os invasores realizam ataques man-in-the-middle para interceptar informações transmitidas, potencialmente roubando senhas.

Ataques de isca e troca: as vítimas recebem links para páginas falsas de login do Instagram. Quando as credenciais são inseridas, os golpistas ganham o controle da conta. Vazamentos de dados: quando informações pessoais são expostas devido a violações em outras plataformas online, os hackers podem aproveitar essas informações para tentar acesso não autorizado a contas do Instagram. Vulnerabilidade de link: vincular contas do Facebook e Instagram pode expor ambas as plataformas a ataques. Uma violação em uma conta pode levar ao comprometimento da outra.

Conhecer essas táticas é fundamental para aumentar a segurança do Instagram e manter sua presença online segura. No entanto, manter-se informado é apenas parte da proteção da sua conta do Instagram.

Como evitar que sua conta do Instagram seja hackeada

Se você quiser impedir hackers em potencial, existem algumas etapas adicionais que você pode seguir:

Crie uma senha forte

Use senhas exclusivas e complexas para todas as suas contas; usar um gerenciador de senhas é útil para isso. Se você repetir senhas, alguém que descobrir uma de suas senhas (como em uma violação de dados) poderá testá-la em todas as contas diferentes.

Ative a autenticação de dois fatores (2FA)

2FA adiciona uma camada extra de segurança à sua conta, exigindo que você insira um código do seu telefone sempre que fizer login.

Tenha cuidado com os links em que você clica

Os hackers costumam enviar emails de phishing ou mensagens diretas que contêm links que, quando clicados, levam você a um site falso que se parece com o Instagram. Depois de inserir suas informações de login no site falso, os hackers podem roubá-las.

Monitore a atividade de login

Revise regularmente seu histórico de login para detectar dispositivos ou locais incomuns. Se for encontrada atividade suspeita, desconecte-se imediatamente de dispositivos desconhecidos.

Revogue o acesso a aplicativos de terceiros

Você pode ter concedido acesso a aplicativos de terceiros à sua conta do Instagram no passado, como um aplicativo de agendamento ou um verificador de seguidores. Verifique suas configurações regularmente para garantir que você tenha acesso concedido apenas aos aplicativos em que você confia.

Ative o salvamento automático

Ative o salvamento automático para suas fotos/postagens originais no seu dispositivo. Isso não impedirá o hacking, mas garante que seu conteúdo seja salvo em caso de comprometimento da conta.

Evite logins pelo Facebook

Crie logins separados para cada conta em vez de vincular o Instagram ao Facebook para evitar um efeito dominó caso uma credencial seja comprometida.

Ative notificações de segurança

Ative alertas para tentativas de login de locais ou endereços IP desconhecidos.

Use uma VPN

Baixe uma VPN como a ExpressVPN para criptografar seu tráfego de Internet, manter sua localização privada do Instagram e proteger contra interceptação de suas credenciais em redes Wi-Fi inseguras.

Evite Wi-Fi público

Evite fazer login em suas contas de mídia social em redes Wi-Fi públicas. Se fizer isso, certifique-se de usar uma rede Wi-Fi pública com uma VPN.

Mantenha seu software atualizado

O Instagram lança regularmente atualizações de segurança para corrigir vulnerabilidades que hackers podem explorar. Certifique-se de instalar essas atualizações assim que estiverem disponíveis.