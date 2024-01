À medida que os golpes se tornam cada vez mais sofisticados, com táticas como a clonagem de voz com IA, permanecer vigilante e atento à evolução das ameaças é crucial para se proteger em 2024.

Alguns dos principais golpes com que devemos tomar cuidado em 2024 incluem golpes do emprego fácil online, fraudes usando de contas do governo e fraudes de deepfake e IA. Descubra como eles funcionam e como identificá-los.

Descubra as várias táticas psicológicas que os golpistas usam para fazer com que as vítimas caiam em seus golpes.

Ser precavido e manter um nível saudável de ceticismo é a melhor maneira de se proteger de fraudes. O uso de uma VPN ao navegar online oculta seu endereço IP real e assim os golpistas sabem menos sobre você.

Bônus: fique atento a seis sinais infalíveis de fraude.

À medida que entramos em 2024, os golpes continuam a evoluir com táticas cada vez mais sofisticadas.

Em 2023, testemunhamos o aumento do esquema fraudulento do golpe de investimento em criptomoedas, no qual os criminosos conquistam gradualmente a confiança das suas vítimas antes de as atrair para investimentos cada vez maiores em criptomoedas, e então desaparecem com o seu dinheiro.

Além disso, o uso da tecnologia de IA para criar golpes através da clonagem de voz marca uma nova era nas atividades fraudulentas. Essa tecnologia permite que os golpistas produzam simulações de áudio altamente convincentes, personificando vozes familiares para induzir as pessoas a divulgar informações confidenciais ou fazer transferências financeiras.

Esses avanços ressaltam a importância de permanecer vigilante contra os últimos truques na manga dos golpistas. Seja através da sedução pelo dinheiro fácil, uso fraudulento de contas governamentais ou manipulação através de IA generativa, os golpistas estão sempre encontrando novas maneiras de explorar nossas vulnerabilidades.

Para entender melhor essas ameaças e como se proteger — porque, convenhamos, ser enganado não faz parte das resoluções de Ano Novo de ninguém — recorremos a Aaron Engel, diretor de segurança de informações da ExpressVPN. Engel esclarece possíveis tendências das fraudes em 2024 e fornece dicas essenciais para proteção contra esses esquemas cada vez mais complexos.

Por dentro da onda de golpes nos EUA

Nos últimos anos, os EUA registaram um crescimento alarmante de fraudes, com um aumento acentuado das perdas financeiras devido a atividades fraudulentas. Um relatório da Comissão Federal de Comércio (FTC) revela um prejuízo impressionante de mais de US$ 8,7 bilhões por parte dos americanos devido a fraudes nos últimos três anos. Este aumento não só sinaliza a crescente astúcia dos golpistas, mas também a expansão do escopo de suas operações.

Plataformas de mídia social: uma mina de ouro para golpes

As plataformas de redes sociais foram uma mina de ouro para atividades fraudulentas em 2023, gerando uma perda de US$ 2,7 bilhões para os americanos apenas com fraudes nas redes sociais. Os fraudadores utilizam cada vez mais essas plataformas, explorando a confiança e o amplo alcance que elas oferecem para enganar vítimas inocentes.

Estes desenvolvimentos acentuam a necessidade de uma maior vigilância nas nossas vidas digitais. A crescente complexidade dos golpes, especialmente aqueles aplicados em plataformas como as redes sociais, exige que permaneçamos sempre alertas. Reconhecer os tipos de golpes, detectar sinais de alerta e compreender as estratégias de autoproteção nunca foi tão importante.

Esta tendência também enfatiza o papel vital dos órgãos reguladores e das agências de proteção ao consumidor. Os seus esforços contínuos e aprimorados são cruciais para enfrentar estes desafios e proteger o público contra estas ameaças digitais sofisticadas.

Mantenha-se um passo à frente dos golpes

Mas até que medidas abrangentes sejam totalmente implementadas, cabe a nós manter-nos informados sobre as últimas fraudes e educar-nos de forma proativa. Para ajudar em nossa proteção, Engel explica o que ele acredita que serão os golpes mais importantes a serem observados em 2024.

Os 5 principais golpes a serem evitados em 2024

Golpes do emprego online fácil

Nos primeiros meses do novo ano, especialmente em janeiro e fevereiro, há um grande número de pessoas à procura de emprego. Este período coincide com um aumento de fraudes no mercado de trabalho, visando especialmente aqueles que procuram oportunidades de rendimento flexíveis ou adicionais. Estas fraudes são particularmente insidiosas, pois exploram o desejo comum de aproveitar oportunidades fáceis e lucrativas, que muitas vezes exige qualificações ou experiência mínimas e elimin processos de recrutamento tradicionais, como entrevistas.

Vejamos, por exemplo, o caso de uma recém-formada que procurava trabalho de meio período. Ela viu um anúncio de emprego online para um cargo de digitação de dados que prometia um salário atraente para um trabalho mínimo. O trabalho não exigia experiência anterior e o processo de candidatura foi excepcionalmente rápido, sem entrevistas. Entusiasmada com a perspectiva, ela se inscreveu e foi rapidamente “contratada”. No entanto, a oferta de emprego era falsa. Depois de fornecer seus dados, incluindo currículo e número do Seguro Social, a empresa desapareceu e a graduada descobriu mais tarde que suas informações foram usadas para roubo de identidade.

Proteja-se contra golpes de emprego online:

Pesquise minuciosamente: Verifique a legitimidade da empresa que oferece o trabalho. Verifique se há um site oficial, um endereço físico (se aplicável) e avaliações autênticas dos funcionários. Se possível, entre em contato com os funcionários atuais para confirmar que a oferta de emprego realmente existe.

Não se deixe iludir : Emails de recrutamento falsos podem ser atraentes, mas faça uma pausa antes de clicar. Caso receba um email ou mensagem com link, só clique nele se tiver certeza de sua legitimidade.

Não divulgue seus dados: Phishing é uma tática comum usada para roubar informações pessoais. Se você for solicitado a fornecer suas informações logo no início, considere se isso é um golpe.

Uso fraudulento de contas governamentais

À medida que as agências governamentais digitalizam cada vez mais os seus serviços, surge uma nova ameaça no cenário digital: o uso fraudulento de contas governamentais. Estas fraudes representam um desafio significativo, pois exploram vulnerabilidades em serviços governamentais digitais, representando um risco para as informações pessoais de inúmeras pessoas.

Um excelente exemplo desse tipo de golpe é o email fraudulento da Receita Federal americana, IRS (veja acima). Este email, disfarçado de comunicação oficial, informa falsamente aos destinatários que eles têm direito a uma restituição. Ele incentiva a clicar em um link e inserir detalhes confidenciais para “verificar” sua conta. Infelizmente, esta ação pode levar ao comprometimento de dados pessoais, pois os golpistas usam essas informações para fins nefastos.

Engel destaca uma vulnerabilidade importante explorada nesses golpes. “Para acessar um site ou aplicativo, você geralmente precisa de uma combinação de email, nome de usuário ou número de telefone, uma senha e uma autenticação multifatorial”, observa ele.

Engel enfatiza que a tendência de reutilizar nomes de usuário e senhas em diferentes sites pode deixar os indivíduos particularmente vulneráveis. Os golpistas costumam usar esse descuido a seu favor, obtendo essas credenciais reutilizadas de um site comprometido e tentando acessar outras contas, incluindo aquelas em plataformas governamentais.

É muito mais seguro usar a autenticação de dois fatores, onde um código único é enviado para você usar junto com sua senha. Mas Engel explica que os golpistas podem empregar táticas de engenharia social para obter seu código 2FA. Eles podem se passar por funcionários do governo ou usar outros meios enganosos, como a promessa de restituição do imposto de renda, para induzir os indivíduos a divulgar essas informações.

O pior é que, em 2024, espera-se que a IA desempenhe um papel ainda maior na evolução dos golpes de phishing. Espera-se que os ataques de phishing com uso de IA sejam mais sofisticados, personalizados e difíceis de identificar. Compreender e preparar-se para estas ameaças avançadas é essencial para que os indivíduos aumentem a sua consciência e fortaleçam as suas defesas contra essas ameaças avançadas à segurança cibernética.

Proteja-se contra golpes que usam contas do governo:

Vigilância é fundamental: Tenha sempre cuidado com comunicações não solicitadas de agências governamentais, especialmente aquelas que solicitam informações confidenciais ou exigem ação imediata. Muitos golpistas usam emails de phishing que parecem legítimos na tentativa de obter dados confidenciais do usuário. Confirme a autenticidade de tais mensagens visitando o site oficial do governo ou entrando em contato com a agência por meio de canais conhecidos e confiáveis.

Use uma VPN para garantir uma maior segurança: Ao se comunicar com alguém, é mais seguro ativar sua VPN para manter seu endereço IP (e, portanto, sua localização real) privado.

Deepfakes e o uso de IA generativa

A IA generativa ajudou vários setores, como saúde, finanças e entretenimento. No entanto, o seu potencial para utilização indevida tem se tornado cada vez mais evidente, especialmente em fraudes e golpes sofisticados.

Deepfakes, uma aplicação muito conhecida da IA generativa, permite a criação de mídia altamente realista e convincente, incluindo vídeos, imagens e gravações de áudio. Imagine um cenário em que você recebe uma videochamada de alguém se passando por gerente do seu banco, solicitando com urgência as informações da sua conta ou uma mensagem de áudio de um ente querido pedindo ajuda financeira. Um exemplo notável relatado pelo New York Times descreveu como indivíduos de patrimônio elevado foram alvo de uso de clones de voz criados a partir de amostras de áudio disponíveis publicamente. Essas vozes clonadas foram então usadas para fraudar bancos, mostrando o alto nível de sofisticação desses golpes.

De acordo com Engel, a IA também pode capacitar indivíduos com habilidades linguísticas limitadas para refinar suas técnicas de fraude. “Em teoria, a IA é apenas criação de conteúdo, mas em um nível e grau mais elevados do que era possível no passado, com uma barreira de entrada menor. Isso torna tudo mais acessível”, explica. À medida que a tecnologia avança, podemos esperar que as fraudes geradas por IA se tornem amplamente utilizadas, cada vez mais complexas e difíceis de detectar.

Proteja-se contra golpes aprimorados por IA:

Verifique a identidade do seu contato : Se você receber uma chamada ou mensagem suspeita, especialmente se o suposto chamador ou remetente não tiver o costume de fazer esse tipo de contato, faça uma pausa e verifique a identidade da pessoa por meio de um número conhecido ou canal de comunicação alternativo.

Denuncie atividades suspeitas: Se você suspeitar que foi alvo de um golpe de clonagem de voz ou deepfake, denuncie imediatamente às autoridades e bloqueie o contato.

Aprenda como identificar um deepfake : Embora muitos deepfakes sejam convincentes, ainda existem maneiras de identificá-los. Alguns sinais visuais incluem combinação inadequada de características faciais, como inconsistências no tom da pele, sombras ou até mesmo áreas borradas e distorcidas do rosto. Os sinais de áudio falso podem incluir entonação monótona ou robótica, como falta de inflexão natural, emoção ou até mesmo interrupções abruptas na fala.

Golpes de pagamento ponto a ponto (P2P)

Aplicativos de pagamento ponto a ponto (P2P), como Venmo, Zelle e Cash App, tornaram-se onipresentes para transações rápidas e fáceis. No entanto, esta conveniência também atraiu golpistas, levando a um aumento nos golpes de pagamento P2P. Esses golpes normalmente envolvem enganar os usuários para que enviem dinheiro ou divulguem informações pessoais para fins fraudulentos.

Um exemplo notável de golpes P2P é o recente aumento de atividades fraudulentas no Zelle. Os relatórios destacaram um aumento acentuado de fraudes nesta plataforma, destacando os riscos potenciais para os usuários. A gravidade da situação foi tal que chamou a atenção da senadora americana Elizabeth Warren, conhecida pela sua posição sobre o reforço da proteção do consumidor, particularmente no domínio dos serviços de pagamento P2P.

A mecânica desses golpes pode variar, mas normalmente seguem um padrão concebido para enganar e explorar:

Proteja-se contra golpes de pagamento P2P:

Faça transações apenas com pessoas de confiança: Limite as transações a pessoas que você conhece e em quem confia. Essa abordagem ajuda a evitar golpes comuns, como esquemas de falsos compradores ou vendedores e fraudes de pagamento indevido.

Verifique os dados do destinatário: Sempre verifique as informações do destinatário, incluindo nome, email e número de telefone, antes de transferir fundos para evitar o envio de dinheiro a impostores.

Tome cuidado com solicitações inesperadas: Desconfie de pedidos inesperados de dinheiro, especialmente de pessoas desconhecidas. Muitas vezes eles são disfarçados como transações monetárias urgentes, tentando fazer com que você aja rapidamente e sem pensar.

Evite links e anexos suspeitos: Não clique em links ou abra anexos de fontes desconhecidas, pois podem ser tentativas de phishing com o objetivo de roubar seus dados de login.

Denuncie atividades suspeitas: Se você se deparar com algo incomum, informe imediatamente à equipe de suporte do aplicativo de pagamento P2P e às autoridades policiais. Isso ajuda a rastrear golpistas e evitar novas vítimas.

Golpes de entrega de encomendas

Embora os golpes de entrega de encomendas aumentem frequentemente durante as festas de fim de ano, sua ameaça persiste até o ano-novo, capitalizando a excitação e a expectativa em torno das compras online. Estas fraudes não se limitam às festas do fim de ano; elas continuam a ser um grande problema, explorando a confiança dos consumidores nos serviços de entrega e nos varejistas online. Um incidente recente envolvendo a empresa de entregas UPS mostra como essas fraudes operam e seu impacto.

Na Flórida, os moradores foram alvo de um golpe envolvendo notificações falsas de entrega de encomendas da UPS. Os golpistas informaram aos moradores que esperavam entregas que, na verdade, não existiam. Esse tipo de golpe normalmente usa técnicas de phishing, onde as vítimas recebem mensagens que parecem ser de empresas de entrega legítimas, como a UPS.

Esses golpes geralmente começam com mensagens de texto ou emails que afirmam ser de serviços de entrega. As mensagens podem indicar que você tem um pacote aguardando recebimento ou que há um problema que requer sua atenção. Veja como isso geralmente acontece:

Um exemplo de mensagem enviada por um golpista de entrega de encomendas tentando conquistar a confiança da vítima e obter mais informações sobre ela.

Outro exemplo de mensagem de texto que os golpistas de um golpe de entrega de encomendas podem enviar com um link para clicar nele.

Como se proteger contra golpes de entrega de pacotes:

Verifique as notificações de entrega: Sempre verifique diretamente com a empresa de entrega por meio de seu site ou aplicativo oficial, em vez de clicar em links de mensagens não solicitadas.

Evite pacotes não solicitados: Se você receber um pacote que não pediu ou uma solicitação de pagamento por uma entrega não solicitada, seja cauteloso. Relate quaisquer incidentes à empresa de entrega e evite interagir com mensagens suspeitas.

Pesquisa e métodos de pagamento: Ao fazer compras online, confirme a legitimidade da loja e use métodos de pagamento seguros, como cartões de crédito, que geralmente oferecem proteção contra fraudes.

Denuncie atividades suspeitas: Esteja atento aos sinais de fraude, como mensagens que criam um senso de urgência ou solicitam informações confidenciais. Relate quaisquer atividades suspeitas às autoridades competentes.

Outros golpes que você deve conhecer em 2024

Golpes relacionados ao 5G

A empolgação em torno das velocidades extremamente rápidas e do potencial revolucionário do 5G atraiu, infelizmente, um grande número de golpistas. Esses criminosos se aproveitam da vontade dos consumidores de aderir à nova tecnologia, empregando diversas táticas para roubar dinheiro e informações pessoais.

Como se proteger de golpes relacionados ao 5G:

Não caia em falsas promessas: Tenha cuidado com afirmações sensacionais sobre como o 5G desbloqueará funcionalidades que mudarão sua vida. Sempre verifique as fontes oficiais do seu provedor de serviços móveis ou sites de tecnologia confiáveis ​​para obter informações precisas sobre a disponibilidade e os recursos do 5G.

Cuidado com ofertas não solicitadas: Provedores legítimos não pressionarão você para fazer atualizações nem oferecerão ofertas exclusivas por meio de links ou ligações suspeitas. Seja cauteloso com tais solicitações.

Golpes da criptomoeda com endosso de celebridades

As fraudes envolvendo celebridades e criptomoedas exploram a confiança e a afinidade do público com suas estrelas favoritas para alimentar uma perigosa rede de golpes. Imagine navegar pelas redes sociais e ver seu ídolo entusiasmado com uma nova criptomoeda cujo “valor vai disparar, com certeza”. Eles falam sobre conquistar sua independência financeira, ganhos fáceis e participação em uma comunidade exclusiva. Este é o gancho inicial, onde o entusiasmo mascara os sinais de alerta.

Nos bastidores, as celebridades muitas vezes recebem altas somas para promover esses empreendimentos arriscados, raramente revelando os riscos ocultos ou sua própria falta de conhecimento sobre criptomoedas. Isso cria uma falsa sensação de legitimidade, fazendo com que fãs desavisados ​​acreditem que a celebridade realmente confia no projeto.

Protegendo-se de fraudes envolvendo criptomoedas e celebridades:

Siga o dinheiro: Só porque sua celebridade favorita promove uma criptomoeda isso não a torna automaticamente legítima. Lembre-se de que as celebridades costumam ser bem pagas por patrocínios e seus interesses financeiros podem não estar alinhados com os seus. Leia atentamente a documentação do projeto, o histórico da sua equipe e fique atento a possíveis sinais de alerta identificados por analistas independentes.

Cuidado com as táticas envolvendo urgência e escassez : Os golpistas muitas vezes criam um senso de urgência alegando disponibilidade limitada ou prometendo aumentos de preços iminentes. Não deixe que a pressão atrapalhe seu julgamento; reserve um tempo para pesquisar e avaliar qualquer investimento em criptomoeda.

Golpes de mudança climática

As mudanças climáticas, um desafio global premente, infelizmente também se tornaram um terreno fértil para os golpistas. Aproveitando-se da ansiedade e do desejo de fazer parte da solução, estes criminosos tecem intrincadas redes de fraudes disfarçadas de iniciativas ecológicas.

Como se proteger contra fraudes relacionadas às mudanças climáticas:

Cuidado com a manipulação emocional : Os golpes costumam usar sentimentos de culpa, incitação ao medo ou táticas de urgência para pressioná-lo a tomar decisões aprressadas. Mantenha os pés no chão e evite agir impulsivamente. Lembre-se de que a ação genuína deve capacitar e não manipular.

Fique atento aos golpes de investimento verde : Evite investir em tecnologias não testadas ou em projetos de energia verde que prometem retornos irrealistas. Faça uma pesquisa minuciosa, verifique as aprovações regulamentares e compreenda os riscos envolvidos antes de investir em qualquer solução relacionada com o clima.

Golpes de caridade que exploram crises globais

As crises globais, desde catástrofes naturais a emergências humanitárias, evocam um forte desejo de ajudar. Os golpistas, no entanto, exploram esta compaixão em benefício próprio, tecendo elaboradas redes de fraudes disfarçadas de ações de caridade.

Como se proteger contra fraudes relacionadas às mudanças climáticas:

Sempre verifique antes de doar : Verifique a legitimidade de uma instituição de caridade através de sites e organizações independentes como Charity Navigator ou GiveWell. Se você planeja doar, evite enviar dinheiro ou usar plataformas online não verificadas.

Não doe para contas pessoais : Se você perceber que o portal de doações leva você a uma conta pessoal em vez de uma conta comercial associada à instituição de caridade, não transfira nenhum dinheiro.

Planos de saúde desonestos

Os falsos planos de seguro de saúde, tal como o seu homônimo, oferecem apenas uma ilusão de segurança. Eles podem prometer cobertura abrangente a preços baixíssimos, mas, na realidade, deixam você vulnerável a despesas médicas significativas e possíveis problemas legais.

Como se proteger de planos de saúde desonestos:

Leia as letras miúdas com atenção : Sempre verifique a legitimidade de um plano de seguro com o departamento de seguros do seu estado ou com um provedor de saúde de confiança. Também vale a pena entender a cobertura, exclusões, franquias e coparticipações do plano antes de se inscrever.

Nunca compartilhe informações pessoais por meio de telefonemas ou sites não solicitados : Provedores e agentes de seguros legítimos nunca solicitarão informações pessoais por telefone. Uma seguradora respeitável sempre verificará sua identidade e solicitará informações por meio de canais seguros antes de fornecer qualquer serviço ou discutir dados confidenciais.

Entenda a psicologia do que faz as pessoas caírem em golpes

Uma pesquisa do Citibank de 2023 revelou que, embora 90% dos adultos norte-americanos se sintam confiantes na sua capacidade de identificar e evitar fraudes, mais de um quarto ainda foi vítima de uma fraude durante o ano. Por que isso acontece?

O viés do otimismo nos torna vulneráveis ​​a golpes

Um fator psicológico fundamental que contribui para que as pessoas caiam em golpes é o viés do otimismo. Esse viés leva os indivíduos a acreditarem que têm menos probabilidade de serem afetados por eventos negativos em comparação com outros. No contexto das fraudes, isto se manifesta como um excesso de confiança na capacidade de detectar e evitar esquemas fraudulentos. Infelizmente, isso pode nos levar a baixar a guarda contra ameaças potenciais.

O viés de otimismo pode tornar as pessoas mais vulneráveis ​​a fraudes, pois elas podem não ser tão minuciosas no exame dos riscos potenciais. Elas podem desconsiderar sinais de alerta, como contato não solicitado, sob a suposição de que são muito experientes ou informadas para serem vítimas. Esse ponto cego mental é precisamente o que os golpistas exploram.

Como a tecnologia contribui

Outro fator que contribui para a suscetibilidade a fraudes é o nível de conhecimento tecnológico. Indivíduos que não estão totalmente familiarizados com os mais recentes avanços ou tendências tecnológicas podem estar mais propensos a fraudes devido à falta de compreensão de como funcionam essas operações fraudulentas. Os golpistas muitas vezes aproveitam novas tecnologias e métodos, ficando um passo à frente da consciência do público em geral.

Táticas que os golpistas usam para enganar suas vítimas

Pressão do tempo

Os golpistas geralmente criam um senso de urgência para provocar decisões precipitadas. Por exemplo, considere um cenário em que você recebe uma ligação de alguém que afirma ser do seu banco, alertando-o sobre atividades não autorizadas em sua conta. A ameaça imediata à sua privacidade desencadeia uma resposta natural para recuperar o controle, muitas vezes levando a ações precipitadas que os golpistas aproveitam.

Abusar de confiança e autoridade

As figuras de autoridade naturalmente inspiram confiança. Os golpistas exploram isso se passando por funcionários ou figuras de autoridade conhecidas, levando você a baixar a guarda e tornando a fraude mais verossímil. Um exemplo é um email fraudulento de um “gerente” solicitando a compra de vales-presente em um caso de emergência, um cenário típico no local de trabalho.

O email de phishing acima é um bom exemplo de como os golpistas exploram o Slack, uma ferramenta muito usada no local de trabalho para abusar da confiança e induzir a vítima a fornecer informações. (Crédito: Reddit)

Ganho financeiro promissor

Apesar de saber que as ofertas gratuitas geralmente têm uma pegadinha, muitos ainda são vítimas de golpes que prometem dinheiro fácil ou ofertas exclusivas. Os golpistas capitalizam o “medo de ficar de fora” (FOMO) e o fascínio por ganhos financeiros rápidos, o que pode ser particularmente eficaz contra aqueles em dificuldades financeiras ou que buscam validação emocional.

Reconhecer que essas estratégias podem se sobrepor e amplificar umas às outras nos ajuda a entender por que os golpes podem ser tão eficazes. Esse conhecimento é um passo fundamental para reconhecer os sinais de alerta de fraudes, o que nos leva à próxima seção.

Quais são os sinais de alerta de uma fraude?

Reconhecer os sinais de uma fraude é crucial para se proteger dela. Aqui estão alguns sinais de alerta importantes a serem observados:

