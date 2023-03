Ten przewodnik pokaże Ci jak skonfigurować dynamiczny DNS (DDNS) na routerze z uruchomionym ExpressVPN.

Jeśli Twoja sieć używa dynamicznych adresów IP, oznacza to, że adresy IP przypisane do urządzeń z czasem ulegają zmianie. DDNS zapewnia stały punkt odniesienia, czyli tzw. statyczną nazwą hosta. Jest to przydatne w przypadku hostingu serwera lub strony internetowej z domu, nawet jeśli Twój adres IP jest stale zmieniany przez dostawcę usług internetowych.

1. Uzyskanie nazwy hosta DDNS

Uwaga: Standardowa, darmowa usługa Dynu jest wystarczająca dla większości użytkowników. ExpressVPN dla routerów obsługuje także Duck DNS, No-IP, nsupdate.info i DUIA.

Przejdź do strony Dynu i kliknij Utwórz konto.

Wprowadź szczegóły, a następnie kliknij Prześlij. Otrzymasz e-mail weryfikacyjny od Dynu. Jeśli Twoja skrzynka odbiorcza jest pusta, sprawdź folder spamu.

Wejdź w link i zaloguj się na swoje konto.

Wybierz opcję Usługi DDNS.

Kliknij + Dodaj, aby dodać usługę DDNS.

Jeśli nie masz nazwy hosta, utwórz ją i wprowadź w opcji 1, a następnie kliknij + Dodaj. Użyj tej opcji, jeśli nie znasz się zbyt dobrze na nazwach domen.

Jeśli masz już własną nazwę domeny, wprowadź nazwę domeny w opcji 2, a następnie kliknij + Dodaj.

Teraz zobaczysz na górze swoją nazwę hosta i aktualny publiczny adres IP pod adresem IPv4. Przesuń ustawienia na WYŁĄCZ, a następnie kliknij Zapisz.

Twoja nazwa hosta DDNS jest skonfigurowana i gotowa do użycia.

2. Konfiguracja dynamicznego DNS na routerze

Note: Przed rozpoczęciem skonfiguruj ExpressVPN na routerze.

Zaloguj się do routera z uruchomionym ExpressVPN. Wybierz Ustawienia zaawansowane > Dynamiczny DNS.

Z rozwijanego menu wybierz usługę DDNS, której używasz. (W tym przewodniku wybieramy dynu.com). Wprowadź szczegóły. W przypadku Dynu będą to następujące dane: Nazwa hosta: wcześniej utworzona przez Ciebie nazwa hosta.

wcześniej utworzona przez Ciebie nazwa hosta. Hasło: Twoje hasło do Dynu. Wybierz Zapisz.



Zobaczysz komunikat o pomyślnej aktualizacji.

Ręczna aktualizacja adresu IP

Po skonfigurowaniu dynamicznego DNS na routerze Twój adres IP będzie aktualizowany automatycznie.

Możesz również zaktualizować swój adres IP ręcznie:

Zaloguj się do swojego routera z uruchomionym ExpressVPN. Wybierz Ustawienia zaawansowane > Dynamiczny DNS > Aktualizuj adres IP.

Zobaczysz komunikat o pomyślnej aktualizacji.

