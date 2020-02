ExpressVPNs Chrome-utvidelse: Funksjoner

Enkelt å bruke

Slå på VPN-beskyttelse umiddelbart, direkte fra Google Chrome-, Brave,- eller Vivaldi-nettleservinduet.

Flerspråklig grensesnitt

Er ikke engelsk førstevalget ditt? ExpressVPN for Chrome er tilgjengelig på et av 16 andre språk.

Blokkerer WebRTC

Forhindrer at nettsteder oppdager din virkelige IP-adresse og plassering.

Forfalsker din lokasjon

Setter geolokasjondataene dine i Chrome til å matche IP-adressen til VPN-lokasjonen du er tilkoblet.

HTTPS Everywhere, drevet av

Omdirigerer deg direkte til den sikrere HTTPS-versjonen av nettstedet du besøker, selv når ExpressVPN ikke er tilkoblet.

Mørk modus

Nettleserutvidelsen for Chrome tilbyr mørk modus – et fargetema som er behagelig for øynene.