Hvor du kan se Real Housewives: Ultimate Girls Trip.

Real Housewives: Ultimate Girls Trip er en krysning/avlegger av Real Housewives-serien og følger åtte «overklasse»-kvinner når de ferierer sammen. En vanvittig premiss med tanke på at ferier skal være avslappende. Perfekt for fans av Real Housewives of New Jersey, Real Housewives of Miami og katastrofer i sakte film.