VPN of DNS nodig voor je apparaat? Nu ExpressVPN kopen

Eén VPN account op alle apparaten. Gratis apps krijgen

Belangrijk: ExpressVPN Keys is momenteel beschikbaar voor Windows, Mac en Linux via de ExpressVPN Keys is momenteel beschikbaar voor Windows, Mac en Linux via de Chrome-browserextensie en in de ExpressVPN-app voor iOS en Android

ExpressVPN Keys (de wachtwoordmanager van ExpressVPN) is gebouwd volgens de beste methodes in de branche voor veilige apps en cloud infrastructuur, en dat houdt ook in het uitvoeren van uitgebreide dreigingsmodellen en veiligheidsbepalingen.

De inlognamen en -wachtwoorden die in uw wachtwoordmanager zijn opgeslagen, worden voortdurend beschermd door kennisloze encryptie; dit zorgt ervoor dat u de enige bent die uw gedecodeerde informatie (uw inlognamen en wachtwoorden) kan zien. Dat komt doordat uw informatie wordt gecodeerd en gedecodeerd op uw apparaten door uw primaire wachtwoord te gebruiken, en dat maakt u zelf wanneer u uw ExpressVPN Keys account inricht. Niemand anders, zelfs ExpressVPN niet, kan de inlognamen en -wachtwoorden zien die in uw wachtwoordmanager zijn opgeslagen, want u bent de enige die het primaire wachtwoord weet.

De combinatie van een sterk primair wachtwoord en kennisloze encryptie biedt een hoog veiligheidsniveau voor gebruikers van ExpressVPN Keys.

Lees meer over hoe uw informatie wordt beheerd.

Hulp nodig?

Terug naar boven