Belangrijk: ExpressVPN Keys wordt geleidelijkaan uitgerold voor alle gebruikers op Windows, Mac en Linux via een ExpressVPN Keys wordt geleidelijkaan uitgerold voor alle gebruikers op Windows, Mac en Linux via een Chrome-browserextensie (compatibel met Chrome, Opera, Edge, Vivaldi en Brave), en in de ExpressVPN-app voor iOS en Android

Je kunt je logins vanuit Vivaldi naar ExpressVPN Keys importeren met je computer of via Android.

Je Vivaldi-logins importeren met je computer

1. Je logins importeren naar ExpressVPN Keys

In Vivaldi: installeer de ExpressVPN Keys Chrome-browserextensie voor Chrome. Klik op de ExpressVPN Keys browserextensie. Klik op het tabblad Opties > Instellingen. Klik op Importeren uit bestaande diensten. Voer je primaire wachtwoord in. Selecteer Anders. Volg de instructies op het scherm. Klik op Bestand kiezen. Selecteer het CSV-bestand dat je eerder geëxporteerd had. Controleer of al je logins correct zijn geïmporteerd.

2. Je logins bij Vivaldi verwijderen

Vivaldi zal je blijven vragen je logins voor websites of diensten in te voeren, en zit zo ExpressVPN Keys in de weg. Om dit te voorkomen, moet je je logins uit Vivaldi verwijderen.

Belangrijk: Als je logins uit Vivaldi hebt verwijderd, kun je ze niet meer terughalen. Controleer of je al je logins vanuit Vivaldi naar ExpressVPN Keys hebt geïmporteerd, voordat je ze verwijdert.

Om al je logins in een keer te verwijderen, volg je deze stappen:

In Vivaldi: voer in de zoekbalk in vivaldi://history. Klik op het veeg-pictogram. Voor Data verwijderen voor kies je Altijd. Selecteer Wachtwoorden inclusief je Sync login wachtwoord. Klik op Verwijderen.

Om je logins individueel te verwijderen, volg je deze stappen:

In Vivaldi: voer in de zoekbalk ik vivaldi://settings/privacy/. Onder WACHTWOORDEN klik je op Opgeslagen wachtwoorden tonen. Klik met rechts op elke loging, en klik dan op Wachtwoord verwijderen. Klik op Verwijderen.

Je Vivaldi logins importeren met je Android device

1. Je logins importeren naar ExpressVPN Keys

In de ExpressVPN Android-app: tik op Opties > Instellingen> Data. Tik op Importeren uit bestaande diensten. Tik op Vivaldi. Volg de instructies op het scherm. Controleer of al je logins correct zijn geïmporteerd.

2. Je logins uit Vivaldi verwijderen

Vivaldi zal je blijven vragen je logins voor websites of diensten in te voeren, en zit zo ExpressVPN Keys in de weg. Om dit te voorkomen, moet je je logins uit Vivaldi verwijderen.

Belangrijk: Als je logins uit Vivaldi hebt verwijderd, kun je ze niet meer terughalen. Controleer of je al je logins vanuit Vivaldi naar ExpressVPN Keys hebt geïmporteerd voordat je ze verwijdert.

Om al je logins tegelijkertijd te verwijderen, volg je deze stappen:

In de Vivaldi-app: tik op het Vivaldi-pictogram. Tik op Geschiedenis > het veeg-pictogram Tik op Geavanceerd. Voor Tijsdspanne tik je op Altijd. Selecteer alleen Opgeslagen wachtwoorden. Tik op Data verwijderen.

Om je logins individueel te verwijderen, volg je deze stappen:

In de Vivaldi-app: tik op het Vivaldi-pictogram. Tik op > Wachtwoorden. Tik op de login. Tik op het vuilnisbak-pictogram. Tik op Wachtwoord verwijderen.

Om te voorkomen dat Vivaldi je gaat vragen logins op te slaan in de Vivaldi wachtwoordmanager of namen, e-mails en adressen gaat invullen, volg je deze stappen:

In de Vivaldi app: tik op het Vivaldi-pictogram. Tik op . Tik op Adresseen en meer, zet dan Adressen opslaan en invullen uit. Ga terug naar het Instellingen scherm. Tik op Wachtwoorden. Zet Wachtwoorden opslaan uit.

Je Vivaldi-logins opslaan met je iOS apparaat

Vivaldi staat niet toe om met iOS logins te exporteren. Volg bovenstaande stappen om je logins te importeren met je computer of via Android.

