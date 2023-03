Belangrijk: ExpressVPN Keys wordt geleidelijk uitgerold voor alle gebruikers op Windows, Mac en Linux via een ExpressVPN Keys wordt geleidelijk uitgerold voor alle gebruikers op Windows, Mac en Linux via een Chrome-browserextensie (compatibel met Chrome, Opera, Edge, Vivaldi en Brave), en in de ExpressVPN-app voor iOS en Android

Je kunt je inloggegevens van Chrome importeren in ExpressVPN Keys op je computer of Android-apparaat. ExpressVPN Keys zal binnenkort het importeren van Chrome inloggegevens op iOS ondersteunen.

Je Chrome-inloggegevens importeren via je computer

1. Je inloggegevens importeren naar ExpressVPN Keys

In Chrome installeer je de ExpressVPN Keys-browserextensie voor Chrome. Klik op de ExpressVPN Keys-browserextensie. Klik op het tabblad Opties tab > Instellingen. Klik op Van bestaande diensten importeren. Voer je primaire wachtwoord in. Selecteer Chrome. Volg de instructies op het scherm. Klik op Bestand kiezen. Kies het CSV-bestand dat je eerder hebt geëxporteerd. Ga na of al je inloggegevens correct geïmporteerd zijn.

2. Je inloggegevens verwijderen uit Chrome

Chrome zal je blijven vragen om je inloggegevens in te vullen voor websites of diensten, wat interfereert met ExpressVPN Keys. Om dit te voorkomen, verwijder je je inloggegevens uit Chrome.

Belangrijk: Nadat je je inloggegevens uit Chrome hebt verwijderd, kun je deze niet weer herstellen. Zorg ervoor dat je al je inloggegevens importeert uit Chrome naar ExpressVPN Keys voordat je ze verwijderd hebt.

Volg deze stappen om al je inloggegevens in één keer te verwijderen:

Klik in Chrome op . Klik op Meer tools > Browsegeschiedenis verwijderen… In het tabblad Geavanceerd kies je Altijd naast Tijdspanne. Selecteer Wachtwoorden en andere inloggegevens en deselecteer andere opties. Klik op Gegevens verwijderen.

Om je inloggegevens handmatig te verwijderen volg je deze stappen:

Voer in Chrome chrome://settings/passwords in de zoekbalk in. Onder Opgeslagen wachtwoorden klik je naast elk inloggegeven. Klik op Verwijderen. Herhaal dezelfde stap voor alle inloggegevens.

Volg deze stappen om te voorkomen dat Chrome namen, e-mailadressen en adressen invult:

Voer in Chrome chrome://settings/addresses in de zoekbalk in. Schakel Adressen opslaan en invullen uit.

Hulp nodig?

Terug naar boven

Je Chrome-inloggegevens importeren via je Android-apparaat

1. Je inloggegevens importeren naar ExpressVPN Keys

Tik in de ExpressVPN Android-app Opties > Instellingen > Gegevens. Tik op Uit bestaande diensten importeren. Tik op Chrome. Volg de instructies op het scherm. Tik op CSV importeren. Selecteer het CSV-bestand dat je eerder geëxporteerd hebt. Ga na dat al je inloggegevens geïmporteerd zijn.

2. Je inloggegevens uit Chrome verwijderen

Chrome zal je blijven vragen om je inloggegevens in te vullen voor websites of diensten, wat interfereert met ExpressVPN Keys. Om dit te voorkomen, verwijder je je inloggegevens uit Chrome.

Belangrijk: Nadat je alle inloggegevens uit Chrome hebt verwijderd, kun je deze niet meer herstellen. Zorg ervoor dat je al je inloggegevens uit Chrome importeert in ExpressVPN Keys voordat je ze verwijdert.

Om al je inloggegevens in één keer te verwijderen, volg je deze stappen:

Tik in de Chrome-app op . Tik op Instellingen > Privacy en veiligheid. Tik op Browsegeschiedenis verwijderen. Tik op Geavanceerd > Altijd. Selecteer alleen Opgeslagen wachtwoorden. Tik op Gegevens wissen.

Om je inloggegevens één voor één te verwijderen, volg deze stappen:

Tik in de Chrome-app op . Tik op Instellingen > Wachtwoordmananager. Verifieer je identiteit. Tik op Verwijderen > Verwijderen.

Volg deze stappen om te voorkomen dat Chrome je vraagt om inloggegevens op te slaan in Google Password Manager of om namen, e-mailadressen en adressen in te vullen:

Tik in de Chrome-app op . Tik op Instellingen. Tik op Adressen en meer en schakel vervolgens Adressen opslaan en invullen uit. Ga terug naar het scherm Instellingen. Tik op Wachtwoordmanager > . Schakel Wachtwoorden opslaan aanbevelen uit.

Hulp nodig?

Terug naar boven

Je Chrome-inloggegevens importeren via je iOS-apparaat

ExpressVPN Keys ondersteunt momenteel geen inloggegevens die vanuit Chrome voor iOS zijn geëxporteerd. Volg de bovenstaande stappen om je inloggegevens te importeren met je computer of Android-apparaat.

Hulp nodig?

Terug naar boven