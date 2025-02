ExpressVPN’s geavanceerde beschermingsfuncties zijn een groep instellingen die Threat Manager, advertentieblokkering en ouderlijk toezicht omvatten. Wanneer ingeschakeld, kun je advertenties, trackers, schadelijke websites en adultsites blokkeren voor een veiligere online ervaring.

Deze functies werken door te voorkomen dat apps en websites op je apparaat communiceren met bekende malwaresites, trackers en adultsites op onze bloklijsten. De blokkering vindt lokaal plaats, en de geblokkeerde domeinen verlaten je apparaat nooit.

Onze bloklijsten zijn samengesteld uit de volgende open-source lijsten van bekende advertenties, trackers, adultsites en schadelijke hosts. We werken onze bloklijsten eens per week bij en zullen blijven verbeteren in het bereik van advertenties dat we blokkeren. Je kunt ook advertenties bij ons melden door contact op te nemen met de helpdesk, en we zullen kijken naar het blokkeren ervan.

Advertenties

AdAway

Tiuxo hostlist – advertenties

yoyo.org

anudeepND adservers lijst

hostsVN advertenties lijst

Trackers

FadeMind’s 2o7 Netwerk Trackers

Geoffrey Frogeye’s First-Party Trackers

hkamran80 PiHole Bloklijst voor SmartTV’s

Perflyst PiHole Bloklijst voor SmartTV’s

Adultsites

hostsVN adultdomein blokkerings-hostsbestand

Sinfonietta’s pornoblokkerings-hostsbestand

Sinfonietta’s snuff-siteblokkerings-hostsbestand

Tiuxo hostlist – pornografie

Schadelijke sites

URLHaus Een project van abuse.ch met als doel schadelijke URL’s te delen.

DigitalSide Threat-Intel malware-domeinenlijst

FadeMind’s Risicovolle Hosts

FadeMind’s Spam

Hoshsadiq’s browsergebaseerde crypto mining-lijst

Mandiant APT1 Rapport

Belangrijk: Geavanceerde bescherming blokkeert alleen de trackers, schadelijke sites, advertenties en adultsites die in de bron-bloklijsten zijn geïdentificeerd. Blijf alsjeblieft de beste werkwijzen volgen voor het beschermen van je online privacy en veiligheid.

