Qual è la tua età digitale?

L’età è solo un numero. Come usi i social media e cosa pensi di internet dice molto di più su di te.

Naturalmente abbiamo ideato questo quiz per divertirci, ma ci siamo basati su alcune statistiche su diversi gruppi di età. Di certo non è una sorpresa, i giovani usano i social media più degli adulti, soprattutto TikTok e Instagram, che hanno preso il sopravvento su Facebook e Twitter. Per quanto riguarda i dispositivi, alcuni ricerche hanno evidenziato che i più anziani possiedono un tablet o un e-reader, ma non uno smartphone, ma la situazione si inverte tra i più giovani.

L’anno scorso ExpressVPN ha intervistato 1500 ragazzi americani della Generazione Z raccogliendo risultati davvero significativi:

– l’86% degli intervistati sente che il loro umore viene compromesso dall’uso dei social media, ma questo non li ferma dall’usare per molte ore al giorno i social, primo tra tutti YouTube, la piattaforma video di proprietà di Google.

– il 78% sarebbe disposta a condividere informazioni personali con le piattaforme social in cambio di visibilità.

– il 33% condivide informazioni sui profili social che porterebbero facilmente all’identificazione della password o della domanda di sicurezza.

Questo dimostra anche una grande consapevolezza su come internet viene utilizzato dalle fasce più giovani.

Una delle precauzioni che si possono utilizzare online è utilizzare una VPN – qualunque sia la tua età digitale!