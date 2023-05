Vous avez besoin d'un VPN ou d'un DNS ? Essayez ExpressVPN maintenant

Important : ExpressVPN Keys est déployé progressivement sur Windows, Mac et Linux sous forme d’ : ExpressVPN Keys est déployé progressivement sur Windows, Mac et Linux sous forme d’ extension de navigateur Chrome (compatible avec Chrome, Opera, Edge, Vivaldi et Brave) et dans l’appli ExpressVPN pour iOS et Android

ExpressVPN Keys (le gestionnaire de mots de passe d’ExpressVPN) a été conçu selon les meilleures normes de l’industrie en matière de sécurité des applications et d’infrastructure sur le cloud, incluant la réalisation approfondie de modèles de menaces et des évaluations de sécurité.

Les identifiants et les mots de passe enregistrés dans votre gestionnaire de mots de passe sont protégés par un chiffrement à connaissance nulle. Vous êtes le seul à pouvoir accéder à vos données cryptées (vos identifiants et mots de passe). Cela s’explique par le fait que vos données sont chiffrées et déchiffrées sur vos appareils en utilisant le mot de passe principal que vous créez lorsque vous configurez votre compte ExpressVPN Keys. Personne d’autre, même pas ExpressVPN, ne peut accéder aux identifiants et aux mots de passe enregistrés dans votre gestionnaire de mots de passe, car vous êtes le seul à connaître le mot de passe principal.

La combinaison d’un​ mot de passe principal sécurisé et d’un chiffrement à connaissance nulle offre un niveau de sécurisé élevé pour les utilisateurs d’ExpressVPN Keys.

En savoir plus sur la manière dont vos données sont traitées.

