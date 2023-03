Important : ExpressVPN Keys est actuellement en cours de déploiement pour tous les utilisateurs sur Windows, Mac et Linux via une extension de navigateur Chrome (compatible avec Chrome, Opera, Edge, Vivaldi et Brave), et dans l’appli ExpressVPN pour iOS et Android.

Vous pouvez importer vos identifiants de LastPass dans ExpressVPN Keys depuis un ordinateur. ExpressVPN Keys ne prend en charge que l’importation des logins (e-mails, noms d’utilisateur et mots de passe). Les autres données telles que les détails de cartes de crédit ou les notes enregistrées ne seront pas importées.

Importez vos identifiants LastPass en utilisant votre ordinateur

1. Importer vos identifiants LastPass dans ExpressVPN Keys

Dans Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ou Brave, installer l’extension de navigateur ExpressVPN Keys pour Chrome. Cliquez sur l’extension de navigateur ExpressVPN Keys. Cliquez sur l’onglet Options puis sur Paramètres. Cliquez sur Importer à partir de services existants. Saisissez votre mot de passe principal. Sélectionnez LastPass. Suivez les instructions à l’écran. Cliquez sur Choisir un fichier. Sélectionnez le fichier CSV que vous avez exporté précédemment. Vérifiez que tous vos identifiants sont correctement importés.

2. Supprimer l’extension de navigateur LastPass

LastPass continuera à vous demander de saisir vos identifiants de connexion pour des sites ou des services, interférant de fait avec ExpressVPN Keys. Pour éviter cela, supprimez l’extension de navigateur LastPass.

Chrome

Dans Chrome, saisissez chrome://extensions/ dans la barre de recherche. Localisez l’extension LastPass. Cliquez sur Désinstaller ; Désinstaller.

Microsoft Edge

Dans Edge, saisissez edge://extensions/ dans la barre de recherche. Localisez LastPass. Cliquez sur Désinstaller ; Désinstaller.

Brave

Dans Brave, saisissez brave://extensions/ dans la barre de recherche. Localisez LastPass. Cliquez sur Désinstaller ; Désinstaller.

Opéra

Dans Opera, saisissez opera://extensions dans la barre de recherche. Localisez et cliquez sur LastPass. Cliquez sur Supprimer l’extension ; Supprimer.

Vivaldi

Dans Vivaldi, saisissez vivaldi://extensions/ dans la barre de recherche. Localisez LastPass. Cliquez sur Désinstaller ; Désinstaller.

Importez vos identifiants LastPass à l’aide de votre appareil Android

LastPass ne permet pas d’exporter les logins sur Android. Suivez les étapes ci-dessus pour importer vos logins à l’aide de votre ordinateur.

Importez vos identifiants LastPass à l’aide de votre appareil iOS

LastPass ne permet pas d’exporter les identifiants sur iOS. Veuillez vous référer aux étapes ci-dessus pour importer vos logins à l’aide de votre ordinateur.

