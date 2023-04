La temporada 2022 de la Liga Premier India (IPL) de cricket finaliza con los cuatro mejores equipos enfrentados en las eliminatorias de la IPL para decidir el campeón. La primera ronda clasificatoria (24 de mayo) y el partido de eliminación (25 de mayo) se jugará en el estadio Eden Gardens en Calcuta, mientras que la segunda ronda clasificatoria (27 de mayo) y la gran final (29 de mayo) se llevará a cabo en el estadio Narendra Modi Stadium en Ahmedabad. La final también incluirá una ceremonia de cierre con presentaciones de la estrella de Bollywood Ranveer Singh y el compositor A.R. Rahman. La mejor forma de ver en vivo las eliminatorias de la IPL 2022 online con seguridad es adquirir una VPN y usar una conexión de alta calidad y sin retrasos que le permita ver streamings de video HD en una gran variedad de dispositivos de streaming. Siga leyendo para saber cómo hacer streaming de los partidos de las eliminatorias de la IPL de forma segura y sin limitaciones.

Cómo hacer streaming en vivo de las eliminatorias de la IPL 2022 online

Puede ver en streaming en vivo las eliminatorias de la IPL de forma segura con una VPN en unos cuantos pasos fáciles:

Suscríbase a ExpressVPN. Conéctese a una ubicación de servidores que corresponda con la cadena que quiere ver. Por ejemplo, si quiere ver la emisión india, conéctese a una ubicación de servidor virtual en India. Verifique la programación de la cadena que desea ver, como Willow TV, StarSports India o Sky Sports, y busque el evento que quiere ver. ¡Sintonice y disfrute!

¿Lo ve desde una computadora? Para tener la mejor experiencia al hacer streaming de críquet, asegúrese de usar la extensión de navegador de ExpressVPN para Chrome, Firefox o Edge.

Dónde ver las eliminatorias de la IPL online

Hotstar (ahora llamado StarSports India y Disney Plus)

Precio: INR 49 mensuales (teléfono), INR 499 anuales (teléfono), INR 899 anuales (todos los dispositivos)

Independientemente de dónde se encuentre, Hotstar (ahora llamado StarSports India y Disney Plus) le ofrece la forma más económica de ver críquet y hacer streaming de los partidos de las eliminatorias de la IPL online. StarSports es un canal de televisión que se ofrece dentro de la plataforma de Disney y cubre una gran variedad de ligas de críquet alrededor del mundo, además de las mejores ligas de fútbol como la Liga Premier y la Bundesliga, Fórmula 1, bádminton, tenis y tenis de mesa. Actualmente no tiene pruebas disponible, pero ofrece una política de reembolsos de 48 horas si usted decide cancelar la suscripción.

Nota: Es posible que necesite una tarjeta de crédito/débito india y un número de teléfono para suscribirse a Hotstar India.

¿Quiere verlo en pantalla grande? Descubra todas las formas que hay de usar ExpressVPN en su televisor.

ESPN+

Precio: USD 10 mensuales o USD 100 anuales

Vea cada minuto de cada juego para la temporada 2022 de la IPL con ESPN+. Este excelente servicio de suscripción es una opción ideal en Estados Unidos para acceder a miles de eventos deportivos en vivo, además de programas originales de televisión, series imperdibles e increíble contenido a la carta, lo que incluye la biblioteca ESPN 30 For 30 y repeticiones de partidos. Con ESPN Plus, también podrá comprar eventos de pago por consumo como peleas del UFC y más. Tiene aplicaciones para iOS y Android, así que podrá ver en streaming los partidos en todos sus dispositivos, tanto en su casa como cuando esté fuera. Revise la programación de ESPN Plus para asegurarse de que no se pierda ningún partido importante.

Sling y Willow TV

Precio: USD 20 mensuales en adelante

Una excelente manera de ver la IPL en vivo en Estados Unidos es Sling TV, que ofrece complementos que incluyen Willow TV y Willow TV Extra (disponible con el complemento de Sling TV “World Sports” por USD 10 mensuales o USD 60 anuales). Asegúrese de verificar el horario de los partidos para saber cuándo debe sintonizar los partidos el críquet de la IPL. Sling TV es un servicio de streaming de televisión basada en aplicaciones con la que se puede ver televisión en vivo y contenido a la carta por internet y en todos sus dispositivos. Con las aplicaciones móviles, ¡hasta puede conseguir una prueba gratis de tres días!

Nota: Es posible que necesite una tarjeta de crédito/débito de Estados Unidos para suscribirse a Sling TV.

Sky Sports

Precio: GBP 22 mensuales en adelante

Sky Sports ha conseguido los derechos de emisión de la temporada 2022 de la IPL para el Reino Unido. Sin embargo, se necesita equipo especializado para poder ver las emisiones televisivas. Usted también tendrá que proporcionar un código postal válido y una tarjeta de crédito/débito de Reino Unido o Irlanda. Si ya cuenta con una suscripción a Sky, puede hacer streaming de su contenido online con Sky Go. Con una VPN, usted puede ver Sky Go incluso cuando viaja al exterior (aunque tendrá que comprar el complemento de Sky Sports para ver el evento en vivo). Sky Sports es una de las principales cadenas deportivas de Reino Unido y emite un abanico estable de ligas deportivas de primera categoría, como el fútbol de la Liga Premier, ligas de críquet internacionales y nacionales, golf, boxeo, rugby y Fórmula 1. Revise el horario oficial de Sky Sports para saber cuándo sintonizarlo. Descargue las aplicaciones para iOS y Android.



Yupp TV

Precio: Los nuevos clientes pueden obtener una prueba de 14 días. Después de eso, debe pagar USD 10 mensuales, USD 60 semestrales o USD 100 anuales (incluye el acceso a la IPL 2022 y a películas de YuppFlix)

Yupp TV es un popular servicio de streaming por suscripción para películas y programas de televisión de Asia del Sur que incluye una gigantesca biblioteca de contenido con miles de horas de reproducción. YuppTV también ha adquirido los derechos para emitir la IPL por quinto año consecutivo, lo que significa que es una opción excelente para ver los partidos en vivo para los espectadores en más de 90 países, como Australia, Sri Lanka, Nepal, Japón y gran parte de Europa, Centroamérica y Sudamérica, y el Sudeste Asiático. También puede ver Yupp TV en streaming en sus dispositivos iOS y Android, en su navegador web o en su smart TV.

Vea el streaming de la aplicación oficial de la IPL

Precio: Gratis

Vea los puntajes en vivo con comentarios jugada a jugada, vea lo más destacado de los partidos, conferencias de prensa y las repeticiones de toda la acción aunque no esté en su casa con la aplicación oficial de la IPL. También incluye acceso al torno de fantasía, donde usted puede jugar contra sus amigos y la comunidad para obtener precios. La aplicación oficial de la IPL está disponible para dispositivos iOS y Android.

Vea lo más destacado en la página web oficial de la IPL

Precio: Gratis

Vea los últimos momentos destacados, así como las noticias, los puntajes en vivo y las entrevistas en la página web de la Liga Premier India. También es un fantástico recurso para obtener las estadísticas más recientes de la liga e incluso hay una liga de fantasía de críquet en la que usted puede inscribirse.

Horario de la IPL 2022

El 6 de marzo de la IPL anunció su horario oficial para la temporada 2022, con 70 partidos y 4 juegos de eliminatoria a lo largo de 65 días entre marzo y mayo. Todos los partidos de la IPL 2022 se jugarán en Bombay y Pune.

La temporada 2022 empezará el 26 de marzo de 2022 con un partido entre los Chennai Super Kings y los Kolkata Knight Riders. La temporada constará de partidos diarios, lo que incluye 12 partidos dobles, y terminará el 22 de mayo. Los cuatro mejores equipos pasarán a las eliminatorias de la IPL, que culminarán con la final del campeonato el 29 de mayo de 2022.

Haga clic aquí para ver la programación completa de la IPL 2022

Equipos que jugarán en las eliminatorias de la IPL 2022 y programación

Fecha Equipo 24 de mayo Gujarat Titans v Rajasthan Royals, ronda clasificatoria 1, Kolkata 25 de mayo Lucknow Super Giants vs. Royal Challengers Bangalore, partido de eliminación, Kolkata 27 de mayo Ronda clasificatoria 2, Ahmedabad 29 de mayo Final, Ahmedabad

¿Las eliminatorias de la IPL están disponibles en Amazon Prime?

No, no puede ver la temporada 2022 de la IPL ni las eliminatorias en Amazon Prime. Vea la lista anterior de servicios desde los que podrá ver en streaming la acción en vivo y online.

¿Cómo eligen los equipos a sus jugadores?

Cada equipo con 11 jugadores en un partido solo puede tener a cuatro jugadores extranjeros. Las franquicias de la IPL compran a los jugadores en una subasta anual de jugadores, al intercambiarlos y al contratar jugadores que no fueron elegidos en la subasta.

Preguntas frecuentes para ver en streaming las eliminatorias de la Indian Premier League (IPL, Liga Premier India) 2022

¿Puedo ver en streaming las eliminatorias de la IPL en mi computadora?

¡Claro que sí! Si está accediendo al servicio de streaming desde un navegador web, asegúrese de instalar la extensión de ExpressVPN para Chrome, Firefox o Edge. La extensión tiene unas pocas funciones que se pueden configurar para evitar los problemas de streaming.

¿Puedo ver en streaming las eliminatorias de la IPL de críquet en mi teléfono o tablet?

Sí. ExpressVPN tiene aplicaciones para cada sistema operativo de dispositivos móviles, como iOS y Android.

¿Dónde puedo ver en streaming los partidos de las eliminatorias de la IPL?

Verifique la información específica para cada evento al principio de esta página, donde siempre encontrará una lista con las fechas, las horas y nuestras plataformas recomendadas para una experiencia óptima de streaming.

Para ver las eliminatorias de críquet de la IPL, solo tiene que seguir estos pasos:

Suscríbase a ExpressVPN. Conéctese a una ubicación de servidores que corresponda con la cadena que quiere ver. Por ejemplo, si quiere ver la emisión india, conéctese a un servidor en Bombay. Inicie sesión en su servicio de streaming favorito (como Hotstar o ESPN+). Disfrute de la acción del críquet.

¿Cómo puedo hacer streaming de las eliminatorias de la IPL 2022 en mi televisor con una VPN?

En resumen, existen cinco formas distintas de ver el críquet de la IPL en streaming en su televisor con ExpressVPN:

Con la aplicación nativa para un Android TV.

Al hacer streaming en su computadora y conectarla al televisor con un cable HDMI.

Al duplicar la pantalla de su computadora o dispositivo móvil en su televisor o dispositivo de streaming.

Al conectarse a un router que ejecute ExpressVPN, lo que le permite conectar dispositivos ilimitados y además facilita mucho la conexión a distintas ubicaciones de servidores a la vez.

Para obtener más información sobre todas las formas de usar ExpressVPN en su televisor de pantalla grande, haga clic en el siguiente botón o contacte a un agente del equipo de soporte técnico 24/7 para recibir las instrucciones paso a paso.

Me conecté a la ubicación de servidores VPN sugerida, pero no puedo iniciar sesión en el servicio de streaming

¡No se preocupe! La carga del servidor cambia rápidamente (especialmente cuando personas de todo el mundo están intentando ver determinados eventos), pero esa es exactamente la razón por la que ExpressVPN tiene servidores de alta velocidad en todo el mundo. Si está intentando acceder a una página en Estados Unidos, intente conectarse a una ubicación de servidores distinta allí.

Si está intentando conectarse a otro país con una ubicación de servidores, el primer paso es verificar sus ajustes de ubicación. Si está conectado desde un dispositivo móvil, desconéctese de la VPN, apague los servicios de ubicación y, a continuación, conéctese a la VPN de nuevo. En computadoras con Windows y Mac, puede apagar los servicios de ubicación en el menú de configuración Privacidad y seguridad.

Si necesita más ayuda, lea este artículo detallado de nuestro Centro de soporte técnico o siempre puede hablar con nuestro equipo de soporte técnico, disponible todos los días ininterrumpidamente por chat en vivo.

Me conecté a la VPN, pero mi velocidad de internet es lenta

Si su velocidad de internet es lenta o parece que su streaming se retrasa, estos son algunos motivos posibles:

La distancia entre su ubicación de servidores VPN seleccionada y su ubicación física.

Su tipo de conexión (las conexiones con cable son más confiables que las inalámbricas).

Interconectividad subóptima entre la VPN y su ISP.

Conexión lenta de internet en su ubicación.

Su tipo de dispositivo y potencia de procesamiento.

Pruebe cada uno de estos pasos para solucionar problemas:

Descargue la versión más reciente de ExpressVPN.

Conéctese a una ubicación de servidores VPN distinta.

Cambie su protocolo VPN.

Si prueba cada uno de los puntos anteriores y a pesar de eso sigue teniendo problemas con su velocidad de streaming, contacte al equipo de soporte técnico de ExpressVPN cualquier día y a cualquier hora y alguien estará con usted en segundos.

Obtenga más información sobre cómo solucionar problemas relacionados con la velocidad de streaming.

¿ExpressVPN incluye una cuenta para ver deportes en streaming?

No, tendrá que adquirir una suscripción o crear una cuenta aparte en su plataforma elegida. Pero, ExpressVPN le garantiza que podrá hacer streaming de forma segura y con la velocidad más alta sin tener que sacrificar seguridad o calidad de imagen. Además, funciona sin problemas alrededor del mundo. Si usa una VPN para hacer streaming, tendrá garantizada la seguridad mientras ve el contenido en HD a alta velocidad y con ancho de banda ilimitada, sin las limitaciones de su ISP (que a veces pueden enlentecer las velocidades).

Si desea ver su equipo favorito desde cualquier lugar, incluso mientras está de viaje o conectado a redes poco seguras como redes Wi-Fi públicas, ExpressVPN es una forma excelente de mejorar su experiencia de ver deportes en streaming.