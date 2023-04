Sie benötigen ein VPN für Ihren Router? Jetzt ExpressVPN nutzen

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie die passenden WLAN-Einstellungen für einen Router mit ExpressVPN auswählen.

Ein Router, auf dem ExpressVPN läuft, ist automatisch so eingestellt, dass er den basierend auf seiner Netzwerkumgebung besten drahtlosen Kanal verwendet. Normalerweise müssen Sie Ihre Einstellungen nicht anpassen. Wenn Ihre Verbindung hinsichtlich der WLAN-Geschwindigkeit oder Stabilität nicht erwartungsgemäß abschneidet, können Sie die WLAN-Einstellungen des Routers ändern, um zu versuchen, Ihre Verbindung zu verbessern.

Welches Frequenzband sollte ich wählen: 2,4 GHz oder 5 GHz?

2,4 GHz und 5 GHz sind die beiden Frequenzen, die moderne Router für die Übertragung drahtloser Internetverbindungen verwenden. Die Hauptunterschiede liegen in der Reichweite und Geschwindigkeit.

Das 2,4-GHz-Frequenzband bietet einen größeren Abdeckungsbereich, aber langsamere Geschwindigkeiten.

Die 5-GHz-Frequenz bietet einen geringeren Abdeckungsbereich, aber höhere Geschwindigkeiten.

Ob Sie sich für 2,4 GHz oder 5 GHz entscheiden sollten, hängt von zahlreichen Faktoren ab, z. B. von der Größe Ihres Haushalts oder Büros, von Störungen in der Nähe und von benachbarten WLANs. Da das 2,4-GHz-Frequenzband heutzutage von vielen Geräten wie Bluetooth-Lautsprechern und Mikrowellen genutzt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das 2,4-GHz-Frequenzband überlastet ist, größer als bei dem 5-GHz-Frequenzband.

Wofür eignet sich das 2,4-GHz-Frequenzband am besten?

ein großes Zuhause oder Büro, das eine größere Abdeckung erfordert

Geräte, die viel bewegt werden oder weiter vom Router entfernt sind

Aktivitäten, die eine geringere Bandbreite erfordern (z. B. Surfen im Internet)

ein dünn besiedeltes Wohngebiet mit geringen Störungen durch andere Geräte

Wofür eignet sich das 5-GHz-Frequenzband am besten?

ein kleineres Zuhause oder Büro, das keine breite Abdeckung erfordert

Geräte, die sich in der Nähe des Routers befinden

Aktivitäten, die eine höhere Bandbreite erfordern (z. B. Gaming und HD-Streaming)

ein dicht besiedeltes Wohngebiet mit starken Störungen durch andere Geräte

Erfahren Sie mehr über die 2,4-GHz- und 5-GHz-Frequenzbänder.

Für welche Kanalbreite sollte ich mich entscheiden?

Die Kanalbreite ist die Datenmenge, die innerhalb eines Netzwerks übertragen werden kann. Die 2,4-GHz- und 5-GHz-Frequenzbänder verfügen über unterschiedliche Bandbreiten:

2,4 GHz: 20 MHz oder 40 MHz

5 GHz: 20 MHz, 40 MHz oder 80 MHz

In der Theorie bedeutet eine höhere Kanalbreite, dass mehr Daten übertragen werden können. In der Praxis variieren die Datenübertragungsraten je nach der Frequenz, die Sie verwenden, und je nach Störungen durch Geräte und Netzwerke in der Nähe.

2,4-GHz-Frequenz – 20 MHz oder 40 MHz

Wählen Sie in den meisten Fällen die Standardeinstellung 20 MHz, die eine größere Anzahl von sich nicht überlappenden Kanälen und eine höhere Stabilität an überfüllten Orten bietet. Verwenden Sie 40 MHz nur, wenn Sie sich in einem abgelegenen Gebiet mit geringen Störungen durch benachbarte Geräte und Netzwerke befinden. So können Sie die Vorteile der höheren verfügbaren Geschwindigkeiten nutzen.

5-GHz-Frequenz – 20 MHz, 40 MHz oder 80 MHz

Wenn Sie sich für die 5-GHz-Frequenz entscheiden, wählen Sie die höchste verfügbare Kanalbreite, d. h. 80 MHz, um die höhere Geschwindigkeit zu nutzen.

Für welche Kanäle sollte ich mich entscheiden?

Das 2,4-GHz-Frequenzband arbeitet mit 11 Kanälen, während das 5-GHz-Frequenzband mit 23 Kanälen arbeitet. Die Wahl des richtigen Kanals kann die Geschwindigkeit und Stabilität Ihres WLANs erhöhen.

Die 2,4-GHz-Frequenz

Verwenden Sie im Normalfall die Standardkanäle 1, 6 oder 11. Diese sind die einzigen sich nicht überschneidenden Kanäle des 2,4-GHz-Frequenzbands.

Wenn Sie immer noch nicht die zu erwartende WLAN-Geschwindigkeit bzw. -Stabilität erhalten, verwenden Ihre benachbarten Netzwerke möglicherweise denselben Kanal wie Sie, was zu einer geringeren Netzwerkleistung führt. In diesem Fall können Sie eine Netzwerkanalyse-App eines Drittanbieters installieren, die für Sie nach verfügbaren Kanälen sucht.

Haftungsausschluss: ExpressVPN steht in keinerlei Verbindung zu den Netzwerkanalyse-Apps von Drittanbietern. Sie verwenden diese Apps auf eigene Gefahr.

Die 5-GHz-Frequenz

Verwenden Sie im Normalfall die Kanäle 36, 40, 44 oder 48. Diese Kanäle sind für den Hausgebrauch geeignet und werden am wenigsten durch externe Störungen beeinträchtigt. Sie können auch eine Netzwerkanalyse-App eines Drittanbieters installieren, die für Sie nach den verfügbaren Kanälen sucht.

Aktivierung der WPA3-Sicherheit auf Aircove

Bei ExpressVPN Aircove können Sie zwischen dem WPA2- und WPA3-Passwortschutz für WLAN-Verbindungen wählen. Für maximale Gerätekompatibilität verwendet Aircove standardmäßig WPA2.

Für zusätzliche Sicherheit auf unterstützten Geräten können Sie WPA3 aktivieren:

Melden Sie sich in Ihrem Aircove-Dashboard an. Wählen Sie Netzwerkeinstellungen > WLAN-Einstellungen



Wählen Sie Erweiterte Einstellungen . Wählen Sie dann Ihre bevorzugten Optionen. Unter Weitere Einstellungen können Sie WPA3-Sicherheit aktivieren. Wählen Sie Speichern .



Wählen Sie Weiter .

HINWEIS: Sobald WPA3 aktiviert ist, verwenden Geräte, die zuvor mit dem WLAN verbunden waren, weiterhin WPA2, es sei denn, Sie entscheiden sich dafür, das Netzwerk zu löschen und treten ihm erneut bei.

Wie Sie Ihren Netzwerknamen verbergen

Wenn Sie nicht möchten, dass der Netzwerkname (SSID) Ihres Routers sichtbar ist, können Sie ihn in Ihren Routereinstellungen ausblenden.

Hinweis: Nachdem Sie den Netzwerknamen Ihres Routers ausgeblendet haben, verbinden Sie Ihre Geräte über ein LAN-Kabel mit dem Router. Wenn Ihr Gerät nicht über einen Ethernet-Anschluss verfügt (z. B. das iPhone), müssen Sie in den Einstellungen Ihres Geräts manuell eine Verbindung einrichten.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihren WLAN-Namen verbergen.

Wie Sie die WLAN-Einstellungen des Routers ändern

Melden Sie sich bei Ihrem mit ExpressVPN betriebenen Router an. Wählen Sie Netzwerkeinstellungen > WLAN-Einstellungen.

Wählen Sie Erweiterte Einstellungen. Wählen Sie Ihre bevorzugten Optionen. Unter Weitere Einstellungen können Sie Netzwerkname (SSID) verbergen aktivieren oder deaktivieren. Wählen Sie Speichern.

Wählen Sie Weiter.

Es kann ein paar Minuten dauern, bis Ihr Gerät Ihr aktualisiertes Netzwerk erkennt. Wenn Sie sich über WLAN mit dem Router verbinden, auf dem ExpressVPN läuft, warten Sie, bis der Netzwerkname in der Netzwerkliste erscheint und wählen Sie das Netzwerk aus.

Wenn Ihr Netzwerk nicht in der Netzwerkliste erscheint, haben Sie möglicherweise einen WLAN-Kanal gewählt, der in Ihrer Region nicht verfügbar ist. Um dieses Problem zu beheben, wählen Sie einen anderen WLAN-Kanal:

Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Router, indem Sie die andere Bandbreite des WLAN-Kanals (2,4 oder 5 GHz) oder ein Ethernet-Kabel verwenden. Melden Sie sich bei Ihrem mit ExpressVPN betriebenen Router an. Wählen Sie Netzwerkeinstellungen > WLAN-Einstellungen > Erweiterte Einstellungen. Wählen Sie einen anderen WLAN-Kanal. Wählen Sie Speichern.

