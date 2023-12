Keys ist in jedem Abonnement von ExpressVPN enthalten und direkt in unsere Apps für iOS und Android integriert. Sie möchten Keys auf Ihrem Computer nutzen? Laden Sie die Keys-Browsererweiterung für Chrome herunter, die mit Brave-, Edge-, Opera- und Vivaldi-Browsern kompatibel ist.

Hinweis: Die Funktion Passwortsicherheit ist nur in ExpressVPN Keys für Android und iOS verfügbar. Sie wird bald auch in der Browsererweiterung für Keys bereitgestellt.

Wenn Sie etwas in Keys speichern, verbleiben das Hauptpasswort und jegliche Daten in Textform auf Ihrem Gerät. Somit ist es weder ExpressVPN Keys noch seinen Servern möglich, auf diese Daten zuzugreifen. Und selbst wenn ein raffinierter Angreifer sich Zugriff zu unserem System verschaffen würde, bleiben alle Ihre Daten Ende-zu-Ende verschlüsselt.

Die Zero-Knowledge-Verschlüsselung ermöglicht Ihnen, Dinge in Keys zu speichern, auf die nur Sie – die Person mit dem geheimen Hauptpasswort – Zugriff haben. Mit anderen Worten, alles was Sie speichern ist so sicher, dass noch nicht einmal wir Einblick haben.

