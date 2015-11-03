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Bu rehber, manuel yapılandırma kurulumları için ExpressVPN hesap bilgilerinizi ve sunucu adreslerini nasıl bulacağınızı gösterir.
Şuraya atla…
1. ExpressVPN hesabınıza giriş yapın
1. ExpressVPN hesabınıza giriş yapın
ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstenirse ExpressVPN oturum bilgilerinizi girin ve Giriş Yap‘a tıklayın.
E-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
2. Manuel yapılandırma için hesap bilgilerinizi bulun
Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve OpenVPN yapılandırma dosyalarının bir listesini göreceksiniz.
Kolay başvuru için manuel yapılandırma kurulum işlemi sırasında bu tarayıcı penceresini açık tutun.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.