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Bu rehber, manuel yapılandırma kurulumları için ExpressVPN hesap bilgilerinizi ve sunucu adreslerini nasıl bulacağınızı gösterir.

Şuraya atla…

1. ExpressVPN hesabınıza giriş yapın

2. Manuel yapılandırma için hesap bilgilerinizi bulun

1. ExpressVPN hesabınıza giriş yapın

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstenirse ExpressVPN oturum bilgilerinizi girin ve Giriş Yap‘a tıklayın.

Hesap bilgilerinizi girin, ardından "Giriş Yap"a tıklayın

E-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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2. Manuel yapılandırma için hesap bilgilerinizi bulun

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve OpenVPN yapılandırma dosyalarının bir listesini göreceksiniz.

Sağ tarafta, OpenVPN seçiliyken kullanıcı adınızı, parolanızı ve OpenVPN yapılandırma dosyalarının bir listesini göreceksiniz.

Kolay başvuru için manuel yapılandırma kurulum işlemi sırasında bu tarayıcı penceresini açık tutun.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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