VPN neler yapabilir? Göster

VPN'inizi kullanmanın 5 yöntemi Hemen göz atın

Bu rehber, manuel yapılandırma kurulumları için ExpressVPN hesap bilgilerinizi ve sunucu adreslerini nasıl bulacağınızı gösterir.

1. ExpressVPN hesabınıza giriş yapın

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstenirse ExpressVPN oturum bilgilerinizi girin ve Giriş Yap‘a tıklayın.

E-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girin.

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2. Manuel yapılandırma için hesap bilgilerinizi bulun

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve OpenVPN yapılandırma dosyalarının bir listesini göreceksiniz.

Kolay başvuru için manuel yapılandırma kurulum işlemi sırasında bu tarayıcı penceresini açık tutun.

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