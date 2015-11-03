Как можно использовать VPN?Хочу знать
5 способов использовать VPNПосмотреть сейчас
Из этого руководства вы узнаете, как найти свои учетные данные ExpressVPN и адреса серверов для ручной настройки.
Содержание
1. Вход в учетную запись ExpressVPN
2. Поиск учетных данных для ручной настройки
1. Вход в учетную запись ExpressVPN
Откройте страницу установки ExpressVPN. Если потребуется, введите ваши логин и пароль от ExpressVPN и нажмите Войти.
Введите код подтверждения, отправленный вам на электронную почту.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
2. Поиск учетных данных для ручной настройки
Вкладка OpenVPN выбрана по умолчанию. Там вы увидите ваши имя пользователя, пароль и список конфигурационных файлов OpenVPN.
Не закрывайте это окно браузера, выполняя настройку вручную, — эти данные еще могут вам понадобиться.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.