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Из этого руководства вы узнаете, как найти свои учетные данные ExpressVPN и адреса серверов для ручной настройки.

Содержание

1. Вход в учетную запись ExpressVPN
2. Поиск учетных данных для ручной настройки

1. Вход в учетную запись ExpressVPN

Откройте страницу установки ExpressVPN. Если потребуется, введите ваши логин и пароль от ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите логин и пароль, нажмите "Войти."

Введите код подтверждения, отправленный вам на электронную почту.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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2. Поиск учетных данных для ручной настройки

Вкладка OpenVPN выбрана по умолчанию. Там вы увидите ваши имя пользователя, пароль и список конфигурационных файлов OpenVPN.

Вкладка OpenVPN выбрана справа по умолчанию. Там вы увидите ваши имя пользователя, пароль и список конфигурационных файлов OpenVPN.
Не закрывайте это окно браузера, выполняя настройку вручную, — эти данные еще могут вам понадобиться.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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