Как можно использовать VPN? Хочу знать

5 способов использовать VPN Посмотреть сейчас

Из этого руководства вы узнаете, как найти свои учетные данные ExpressVPN и адреса серверов для ручной настройки.

1. Вход в учетную запись ExpressVPN

Откройте страницу установки ExpressVPN. Если потребуется, введите ваши логин и пароль от ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите код подтверждения, отправленный вам на электронную почту.

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2. Поиск учетных данных для ручной настройки

Вкладка OpenVPN выбрана по умолчанию. Там вы увидите ваши имя пользователя, пароль и список конфигурационных файлов OpenVPN.



Не закрывайте это окно браузера, выполняя настройку вручную, — эти данные еще могут вам понадобиться.

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