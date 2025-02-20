Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.
Это руководство для пользователей, которые застряли на экране «Подождите немного» в приложении ExpressVPN для Windows.
После каждого шага проверяйте, устранена ли проблема. Если проблема устранена, можете пропустить остальные шаги.
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1. Установите все ожидающие обновления Windows
2. Переустановите приложение ExpressVPN
1. Установите все ожидающие обновления Windows
Следуйте этим инструкциям по установке обновлений Windows 10. Затем перезагрузите ваше устройство Windows и перезапустите приложение ExpressVPN.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
2. Переустановите приложение ExpressVPN
Скачайте и установите последнюю версию приложения.
Если вы видите запрос «Восстановить или удалить ExpressVPN», значит, вы уже используете последнюю версию приложения. Нажмите Восстановить.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.