Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

Это руководство для пользователей, которые застряли на экране «Подождите немного» в приложении ExpressVPN для Windows.

После каждого шага проверяйте, устранена ли проблема. Если проблема устранена, можете пропустить остальные шаги.

Следуйте этим инструкциям по установке обновлений Windows 10. Затем перезагрузите ваше устройство Windows и перезапустите приложение ExpressVPN.

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2. Переустановите приложение ExpressVPN

Скачайте и установите последнюю версию приложения.

Если вы видите запрос «Восстановить или удалить ExpressVPN», значит, вы уже используете последнюю версию приложения. Нажмите Восстановить.

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