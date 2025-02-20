Son güncelleme:

Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

Bu kılavuz, ExpressVPN Windows uygulamasında ‘Lütfen bekleyin’ ekranında takılı kalan kullanıcılar içindir.

Her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Sorun çözülürse, geri kalan adımları atlayabilirsiniz.

Git…

1. Bekleyen tüm Windows güncellemelerini yükleyin
2. ExpressVPN uygulamasını yeniden yükleyin

1. Bekleyen tüm Windows güncellemelerini yükleyin

Windows 10 güncellemelerini yüklemek için bu talimatları izleyin. Ardından, Windows cihazınızı yeniden başlatın ve ExpressVPN uygulamasını tekrar açın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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2. ExpressVPN uygulamasını yeniden yükleyin

Uygulamanın en son sürümünü indirin ve yükleyin.

“ExpressVPN’i Onar veya Kaldır” uyarısını görürseniz, uygulamanın zaten en son sürümünü kullanıyorsunuz demektir. Onar seçeneğine tıklayın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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