Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде iOS. Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (совместимого также с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android

Менеджер паролей существенно упрощает работу с паролями, которыми мы пользуемся ежедневно. Вместо того, чтобы держать в памяти все комбинации логинов и паролей, записывать их на стикерах или хранить в других не самых подходящих местах, а затем снова и снова сбрасывать их и менять, вам достаточно будет воспользоваться этим приложением, которое сохранит и защитит все ваши пароли. Вам потребуется запомнить всего один пароль — основной, который вы создадите на этапе настройки менеджера паролей ExpressVPN Keys. После этого менеджер паролей будет сохранять ваши новые логины и автоматически заполнять формы авторизации на ваших любимых сайтах.

Кроме того, вы можете воспользоваться менеджером паролей, чтобы создавать сложные и уникальные пароли, взломать которые гораздо сложнее. Наконец, с его помощью вы защитите себя от мошенников, поскольку менеджер паролей не будет автоматически заполнять формы авторизации, если URL сайта не совпадает с сохраненным.

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