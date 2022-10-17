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Password Health — это функция ExpressVPN Keys, которая оценивает уровень защищенности ваших логинов. Она также подскажет вам, как выстроить защиту логинов еще более надежным образом и снизить вероятность взлома ваших паролей.

Password Health создана для защиты вашей приватности

Даже сотрудники ExpressVPN не могут получить доступ к вашим логинам, сохраненным в ExpressVPN Keys, так как они защищены с помощью шифрования с нулевым разглашением. Иными словами, расшифровать ваши пароли можете только вы.

Поэтому оценка защищенности ваших логинов проводится локально, на самом устройстве. Полученный результат используется только для вычисления рейтинга вашей защищенности и показа вам соответствующих предложений в приложении. Рейтинг вашей защищенности основывается на надежности ваших паролей, их уникальности и безопасности сохраненных URL.

Надежность паролей

Уровень надежности пароля позволяет более-менее точно оценивать, насколько трудно будет взломать его методом перебора вариантов. ExpressVPN Keys оценивает надежность пароля при каждом его обновлении, используя для этого стандартную отраслевую библиотеку zxcvbn. Уровень надежности пароля сохраняется для быстрого доступа, узнать его можно только после разблокировки ExpressVPN Keys.

Уникальность паролей

ExpressVPN Keys конфиденциальным образом проверяет, не используете ли вы один и тот же пароль сразу для нескольких учетных записей. Этот подход позволяет гарантировать, что ваши пароли не расшифровываются и не записываются в память устройства без абсолютной необходимости.

Это выполняется следующим образом:

Первые пять символов хэша вашего пароля (последовательности случайных символов, представляющих ваш пароль) сохраняются в ExpressVPN Keys, когда вы обновляете пароль.

Если один и тот же пятизначный хэш пароля встречается у более чем одного логина, пароль расшифровывается для подтверждения повторного использования.

Небезопасные URL

ExpressVPN Keys также следит за тем, чтобы URL (адреса) сайтов, сохраненных с вашими логинами, начинались именно с https:// , а не http://. В противном случае мы предупредим вас об этом, чтобы вы могли избежать незащищенной передачи данных при входе на такой сайт.

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