Как можно использовать VPN? Хочу знать

5 способов использовать VPN Посмотреть сейчас

Начиная с 27 июля 2021 года, пользователи некоторых новых и существующих телефонов Nokia могут воспользоваться 30-дневным бесплатным пробным периодом ExpressVPN.

Некоторые новые телефоны Nokia поставляются с предустановленным приложением ExpressVPN (и имеют право на бесплатный пробный период). Если у вас новый телефон Nokia, проверьте, установлено ли приложение ExpressVPN на вашем телефоне.

Для существующих новых телефонов Nokia только пользователи из определенных регионов могут получить доступ. Чтобы узнать, имеете ли вы право, .

Как подписаться на 30-дневный бесплатный пробный период ExpressVPN?

Если у вас новый телефон Nokia, который соответствует условиям для бесплатного пробного периода:

Откройте ExpressVPN, который предустановлен на вашем телефоне. Нажмите Начать 30-дневный бесплатный пробный период. Введите адрес электронной почты, который не связан с активной подпиской ExpressVPN. Выберите предпочитаемый план. Нажмите Начать бесплатный пробный период. Купите подписку через Google Play. Продолжите остальную часть процесса настройки.

Если у вас есть существующий телефон Nokia, который соответствует условиям для бесплатного пробного периода:

Откройте приложение Мой телефон. В верхней баннерной строке прокрутите, чтобы найти ExpressVPN. Перейдите и скачайте ExpressVPN на ваш телефон. Откройте ExpressVPN. Нажмите Начать 30-дневный бесплатный пробный период. Введите адрес электронной почты, который не связан с активной подпиской ExpressVPN. Выберите предпочитаемый план. Нажмите Начать бесплатный пробный период. Купите подписку через Google Play. Продолжите остальную часть процесса настройки.

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У меня есть проблемы с использованием бесплатного пробного периода ExpressVPN на моем телефоне Nokia

По вопросам использования вашего телефона Nokia, свяжитесь с командой службы поддержки Nokia.

По вопросам, касающимся вашего аккаунта ExpressVPN или приложения, .

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