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27 Temmuz 2021 itibarıyla, belirli mevcut ve yeni Nokia telefon kullanıcıları, ExpressVPN’in 30 günlük ücretsiz deneme hakkına sahiptir.

Belirli yeni Nokia telefonlar, ExpressVPN uygulaması önceden yüklenmiş olarak gelir (ve ücretsiz deneme için uygundur). Yeni bir Nokia telefonunuz varsa, telefonunuzda ExpressVPN uygulamasının yüklü olup olmadığını kontrol edin.

Mevcut yeni Nokia telefonlar için, yalnızca belirli bölgelerdeki kullanıcılar uygundur. Uygun olup olmadığınızı öğrenmek için, .

30 günlük ExpressVPN ücretsiz denemeye nasıl kaydolabilirim?

Ücretsiz deneme için uygun yeni bir Nokia telefonunuz varsa:

Telefonunuza önceden yüklenmiş olan ExpressVPN‘i açın. 30 Günlük Ücretsiz Denemeyi Başlat‘a dokunun. Aktif bir ExpressVPN aboneliği ile ilişkili olmayan bir e-posta adresi girin. Tercih ettiğiniz planı seçin. Ücretsiz Denemeyi Başlat‘a dokunun. Google Play aracılığıyla abone olmaya devam edin. Kurulum sürecinin geri kalanına devam edin.

Ücretsiz deneme için uygun mevcut bir Nokia telefonunuz varsa:

Telefonum uygulamasını açın. Üst bantta, ExpressVPN‘i bulmak için kaydırın. Dokunarak ExpressVPN‘i telefonunuza indirin. ExpressVPN‘i açın. 30 Günlük Ücretsiz Denemeyi Başlat‘a dokunun. Aktif bir ExpressVPN aboneliği ile ilişkili olmayan bir e-posta adresi girin. Tercih ettiğiniz planı seçin. Ücretsiz Denemeyi Başlat‘a dokunun. Google Play aracılığıyla abone olmaya devam edin. Kurulum sürecinin geri kalanına devam edin.

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Nokia telefonumda ExpressVPN ücretsiz denemesini kullanırken sorun yaşıyorum

Nokia telefonunuzu kullanma hakkında sorularınız için, Nokia Destek Ekibi ile iletişime geçin.

ExpressVPN hesabınız veya uygulamanız hakkında sorularınız için, .

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