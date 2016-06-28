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Из этого руководства вы узнаете, как найти учетные данные по умолчанию для входа в настройки роутеров Asus, Linksys, Netgear и ExpressVPN Aircove.

Asus

Имя сети по умолчанию и пароль

Имя сети по умолчанию можно найти рядом с 2.4GHz SSID и 5GHz SSID на наклейке снизу роутера Asus.



Пароль сети по умолчанию находится в строке PIN CODE. Обратите внимание, что эта информация может быть указана на другой наклейке.

Если PIN-код не напечатан на роутере, его можно найти в настройках роутера Asus:

Для доступа к настройкам роутера Asus введите 192.168.1.1 в адресную строку браузера (если IP-адрес роутера был изменен в прошлом и вы не можете его вспомнить, то найти его можно в настройках устройства.) Пароль сети по умолчанию можно посмотреть в разделе PIN-code.

Если вы не можете получить доступ к настройкам, сбросьте настройки роутера до заводских, чтобы восстановить пароль сети.

Пароль администратора роутера по умолчанию

Чтобы войти в панель управления роутера с прошивкой ExpressVPN, вам будет предложено ввести пароль роутера.

Пароль администратора роутера по умолчанию можно найти на наклейке снизу роутера Asus.

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Имя сети по умолчанию и пароль

Имя сети по умолчанию находится в строке Wireless Network на наклейке снизу роутера Linksys.

Пароль сети по умолчанию находится в строке Wireless Password на той же наклейке.

Пароль администратора роутера по умолчанию

Чтобы войти в панель управление роутера с прошивкой ExpressVPN, вам будет предложено ввести пароль роутера.

Пароль администратора роутера по умолчанию можно найти на наклейке снизу роутера Linksys.

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Netgear

Имя сети по умолчанию и пароль

Имя сети по умолчанию можно найти под строкой WiFi Network Name (SSID) на наклейке снизу роутера Netgear.

Пароль сети по умолчанию находится на той же наклейке под строкой Network Key (Password).

Пароль администратора роутера

Чтобы войти в панель управления роутера с прошивкой ExpressVPN, вам будет предложено ввести пароль администратора роутера.

Пароль администратора роутера по умолчанию находится рядом со словом Password снизу роутера Netgear.

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ExpressVPN Aircove

Имя и пароль Wi-Fi по умолчанию можно найти на наклейке снизу роутера Aircove.

После входа в сеть Wi-Fi перейдите на сайт expressvpnrouter.com для настройки Wi-Fi-роутера и пароля администратора.

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