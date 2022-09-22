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  1. Войдите на сайт Amazon.com.
  2. Выберите «Возврат и заказы» на верхней панели навигации.
  3. Найдите в списке Aircove.
    • Чтобы узнать статус доставки, выберите «Отследить посылку».
    • Если ваш заказ еще не отправлен и вы хотите его отменить, выберите «Отменить заказ».
    • Если у вас возникли проблемы с заказом, выберите «Проблема с заказом».
    • Если вы хотите скачать инвойс, выберите «Просмотреть инвойс».
    • Если вы хотите вернуть Aircove, обратитесь в службу поддержки.
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