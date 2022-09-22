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- Войдите на сайт Amazon.com.
- Выберите «Возврат и заказы» на верхней панели навигации.
- Найдите в списке Aircove.
- Чтобы узнать статус доставки, выберите «Отследить посылку».
- Если ваш заказ еще не отправлен и вы хотите его отменить, выберите «Отменить заказ».
- Если у вас возникли проблемы с заказом, выберите «Проблема с заказом».
- Если вы хотите скачать инвойс, выберите «Просмотреть инвойс».
- Если вы хотите вернуть Aircove, обратитесь в службу поддержки.