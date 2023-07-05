Продвинутые функции защиты Aircove позволят вам и вашим близким работать онлайн еще более безопасным и приватным образом. Активация этих функций даст вам возможность заблокировать рекламу, отслеживающие платформы, опасные сайты и сайты для взрослых. Также вы сможете ограничить время, которое можно провести в Сети, используя устройства из той или иной группы.

Продвинутые функции защиты — что это?

Продвинутые функции защиты, представленные в Aircove, включают в себя Threat Manager, блокировку рекламы и родительский контроль.

Threat Manager

Блокировка рекламы

Блокировка рекламы скроет большинство объявлений от вашего внимания.

Родительский контроль

Блокировка сайтов для взрослых помешает вашим детям зайти на большинство таких ресурсов.

помешает вашим детям зайти на большинство таких ресурсов. Также вы сможете блокировать Интернет в определенное время и ограничить тем самым время, проведенное в Сети.

Функции продвинутой защиты используют открытые черные списки для блокировки рекламы, трекеров, опасных сайтов и сайтов для взрослых. Мы автоматически проверяем их на наличие обновлений один раз в неделю.

Внимание. Продвинутая защита обеспечивается как без VPN-подключения, так и с ним. Она действует, когда в настройках Aircove указан пользовательский DNS-сервер.

Внимание. Устройства, использующие сторонние безопасные DNS-сервисы, могут обходить функции продвинутой защиты. Вы сможете заблокировать такие DNS-серверы в продвинутых настройках.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Как включить или отключить продвинутую защиту

У каждой группы устройств есть свои индивидуальные настройки продвинутой защиты. Эти настройки применяются только к устройствам из соответствующей группы.

По умолчанию вы будете блокировать трекеры, вредоносные сайты и рекламу. Вы можете изменить настройки продвинутой защиты вручную, выполнив следующие действия:

Откройте группу устройств и нажмите на значок . Выберите Продвинутая защита.

Включите или отключите соответствующие настройки. Далее Сохранить.

У вас также будет возможность выставить настройки продвинутой защиты на этапе создания новой группы устройств.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Часто задаваемые вопросы

Можно ли заблокировать отдельный сайт, объявление или приложение?

Нет. В настоящий момент такая возможность отсутствует, однако ожидается, что она станет доступной в будущем.

Сайт или приложение не работают так, как ожидалось

Если сайт или приложение не работают так, как ожидалось, вам может потребоваться отключить на время настройки продвинутой защиты.

Чтобы отключить настройки продвинутой защиты на время, выполните следующие действия:

Откройте группу устройств и нажмите на значок Выберите Продвинутая защита. Отключите все настройки продвинутой защиты. Далее Сохранить. Попробуйте перезагрузить сайт или приложение, чтобы проверить, устранили ли вы проблему. Активируйте настройки продвинутой защиты обратно, когда закончите.

Продвинутая защита не работает в определенном браузере или на определенном устройстве

Функции продвинутой защиты Aircove могут некорректно работать на устройствах или в браузерах, использующих сторонние защищенные DNS-сервисы (например, iCloud Private Relay или Cloudflare).

Чтобы гарантировать корректную работу функций продвинутой защиты на данных устройствах, вы можете отменить использование защищенных DNS-серверов. Для этого выполните следующие действия:

Откройте группу устройств и нажмите на значок . Выберите Продвинутая защита Активируйте опцию Отменить использование защищенных DNS-серверов. Далее Сохранить.

Внимание. Если после этих действий вы не сможете подключиться к Сети, вам нужно будет отключить соответствующие защищенные DNS-сервисы в соответствующих устройствах или браузерах.

Какие ресурсы добавлены в черный список?

Черный список, используемый для продвинутой защиты, составлен на основе следующих открытых источников, в которых перечислены рекламные платформы, отслеживающие действия пользователей ресурсы, сайты для взрослых и опасные хосты:

Отслеживающие действия пользователей ресурсы

FadeMind’s 2o7 Network Trackers

Geoffrey Frogeye’s First-Party Trackers

AdguardTeam cname trackers

hkamran80 PiHole Blocklist for SmartTVs

Perflyst PiHole Blocklist for SmartTVs

Опасные сайты

URLHaus A project from abuse.ch with the goal of sharing malicious URLs.

ThreatFox A project from abuse.ch with the goal of sharing IOCs associated with malware.

AZORult Tracker

DigitalSide Threat-Intel malware domains list

FadeMind’s Risky Hosts

FadeMind’s Spam

Hoshsadiq’s browser-based crypto mining list

Mandiant APT1 Report

Mitchell Krog’s Phishing Database

Miroslav Stampar’s Maltrail Database

Рекламные платформы

AdAway

Tiuxo hostlist — ads

yoyo.org

Сайты для взрослых

BigDargon’s adult domain blocking hosts file

Sinfonietta’s porn blocking hosts file

Sinfonietta’s snuff-site blocking hosts file

Tiuxo hostlist — pornography

Внимание. Продвинутая защита позволяет заблокировать только те ресурсы, которые указаны в приведенных выше списках. Поэтому мы призываем вас соблюдать разумную осторожность при работе в Сети для защиты приватности своего трафика.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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