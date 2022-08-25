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Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде iOS. Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (совместимого также с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android

После активации функции биометрического входа вы сможете получать доступ к своим логинам, сохраненным в менеджере паролей ExpressVPN Keys, не вводя основной пароль. Так вам будет проще управлять защитой своих паролей.

Важно! Функция биометрического входа доступна только в приложениях ExpressVPN для Android и iOS, но не в расширении ExpressVPN Keys для Chrome. Эта функция не заменяет и не удаляет ваш основной пароль. Вам все еще нужно будет вводить основной пароль, чтобы открыть расширение на компьютере, а периодически и для входа в приложения для устройств Android и iOS.

Безопасность функции биометрического входа ExpressVPN Keys

После активации функции биометрического входа вы сможете открывать ExpressVPN Keys, не вводя свой основной пароль. Так можно быстрее получать доступ к своим логинам, всего лишь отсканировав свое лицо или отпечаток пальца.

ExpressVPN не сохраняет ваши биометрические данные. Даже когда функция биометрического входа активирована, ваши данные всегда остаются зашифрованы при помощи вашего основного пароля, а также защищены при помощи шифрования с нулевым разглашением.

Узнайте больше о защите биометрических данных ExpressVPN Keys для Android и iOS.

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Как пользоваться функцией биометрического входа в приложении ExpressVPN для Android

Активация функции биометрического входа

Для активации функции биометрического входа ваше устройство должно быть оснащено самым безопасным биометрическим датчиком (Класс 3). Если для устройства доступны несколько безопасных способов сбора биометрических данных, система решит, какой из них использовать.

В этом случае при первоначальной настройке приложения ExpressVPN Keys у вас будет возможность активировать функцию биометрического входа. Также вы сможете активировать ее в настройках приложения, следуя этой инструкции:

В приложении нажмите Параметры > Настройки. Нажмите Безопасность. Активируйте ползунок Использовать биометрию для входа. Следуйте инструкции.

Использование функции биометрического входа

Вход в менеджер паролей Keys из приложения ExpressVPN:

В приложении коснитесь вкладки Keys. Авторизуйтесь, используя биометрию.

Вход в менеджер паролей ExpressVPN Keys при заполнении учетных данных в приложении или на веб-сайте:

Откройте экран (или страницу) с формой входа в учетную запись. Коснитесь поля с именем пользователя или паролем. Следуйте инструкции: Нажмите Разблокировать для просмотра логинов . Войдите при помощи биометрии, затем выберите нужный логин.

. Войдите при помощи биометрии, затем выберите нужный логин. Если активирована функция Показывать предлагаемые логины при блокировке, выберите предлагаемый логин, затем войдите при помощи биометрии.

Отключение функции биометрического входа

Откройте приложение ExpressVPN. Нажмите Параметры > Настройки. Нажмите Безопасность. Отключите ползунок Использовать биометрию для входа.

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Как пользоваться функцией биометрического входа в приложении ExpressVPN для iOS

Активация функции биометрического входа

При первоначальной настройке приложения ExpressVPN Keys у вас будет возможность активировать функцию биометрического входа. Также вы сможете активировать ее в настройках приложения, следуя этой инструкции:

В приложении нажмите Параметры > Настройки. Нажмите Безопасность. Активируйте ползунок Открыть с помощью Face ID или Открыть с помощью Touch ID. Следуйте инструкции.

Использование функции биометрического входа

Вход в менеджер паролей Keys из приложения ExpressVPN:

В приложении коснитесь вкладки Keys. Авторизуйтесь, используя биометрию.

Вход в менеджер паролей ExpressVPN Keys при заполнении учетных данных в приложении или на веб-сайте:

Откройте экран (или страницу) с формой входа в учетную запись. Коснитесь поля с именем пользователя или паролем. Введите нужный пароль. Войдите при помощи биометрии.

Отключение функции биометрического входа

Откройте приложение ExpressVPN. Нажмите Параметры > Настройки. Нажмите Безопасность. Отключите ползунок Открыть с помощью Face ID или Открыть с помощью Touch ID.

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