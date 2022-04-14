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Из этого руководства вы узнаете, как сохранить свой первый логин после настройки ExpressVPN Keys (менеджера паролей ExpressVPN).
Содержание
Расширение ExpressVPN Keys для Chrome
Приложение ExpressVPN для Android
Приложение ExpressVPN для iOS
Расширение ExpressVPN Keys для Chrome
Вы можете перенести логины из другого менеджера паролей, следуя инструкциям на этой странице.
Чтобы сохранить данные для входа в существующую учетную запись:
- Нажмите на браузерное расширение ExpressVPN Keys.
- Разблокируйте менеджер паролей.
- Откройте приложение или сайт, где у вас есть учетная запись.
- Выйдите из учетной записи.
- Снова авторизуйтесь, введя свои учетные данные (имя пользователя и пароль).
- Появится запрос на сохранение учетных данных. Нажмите Сохранить.
Чтобы сохранить учетные данные для новой учетной записи:
- Нажмите на браузерное расширение ExpressVPN Keys.
- Разблокируйте менеджер паролей.
- Откройте приложение или сайт, где вы хотите зарегистрировать новую учетную запись.
- Заполните поле с именем пользователя или адресом электронной почты.
- Нажмите на поле с паролем. Введите пароль. (Вы также можете сгенерировать пароль с помощью менеджера паролей.)
- Завершите создание учетной записи.
- Появится запрос на сохранение учетных данных. Нажмите Сохранить.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Приложение ExpressVPN для Android
Вы можете перенести логины из другого менеджера паролей, следуя инструкциям на этой странице.
Чтобы сохранить учетные данные для новой или уже существующей учетной записи (в приложении ExpressVPN):
- Откройте приложение ExpressVPN.
- Коснитесь вкладки Keys.
- Разблокируйте менеджер паролей.
- Коснитесь .
- Заполните поле с именем пользователя или адресом электронной почты.
- Введите пароль. (Вы также можете сгенерировать пароль с помощью менеджера паролей.)
- Коснитесь Сохранить.
Чтобы сохранить учетные данные для новой или уже существующей учетной записи (на сайте или в приложении):
В первую очередь активируйте функцию автозаполнения в настройках приложения.
- Откройте страницу или экран входа.
- Нажмите на поле с именем пользователя или паролем.
- Нажмите на клавишу или кнопку, чтобы добавить новый логин.
- Заполните соответствующие данные.
- Нажмите Заполнить и сохранить.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Приложение ExpressVPN для iOS
Вы можете перенести логины из другого менеджера паролей, следуя инструкциям на этой странице.
Чтобы сохранить учетные данные для новой или уже существующей учетной записи:
- Откройте приложение ExpressVPN.
- Коснитесь вкладки Keys.
- Разблокируйте менеджер паролей.
- Коснитесь в верхнем правом углу.
- Заполните поле с именем пользователя или адресом электронной почты.
- Введите пароль. (Вы также можете сгенерировать пароль с помощью менеджера паролей.)
- Коснитесь Сохранить.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.