Kijkers buiten de VS kunnen weliswaar Ghost Adventures kijken met een Amerikaanse streamingdienst als Discovery+ door te verbinden met een Amerikaanse serverlocatie, maar het kan wel zijn dat ze daarmee auteursrechten schenden of handelen in strijd met de gebruikersvoorwaarden van de streamingdienst en van ExpressVPN. ExpressVPN is een hulpmiddel voor privacy en veiligheid, en daarom zo ontworpen dat niemand kan zien of regelen wat je doet wanneer je met onze VPN-dienst verbonden bent — zelfs wij niet. Dus ben je zelf verantwoordelijk om te controleren of jouw gebruik in overeenstemming is met alle relevante voorwaarden en wetten.