Leider ist Die Geister-Detektive derzeit nicht auf Disney Plus verfügbar. Sie können die Serie auf Max oder Discovery Plus streamen!

Die neueste Staffel von Die Geister-Detektive wurde am Mittwoch, den 4. Oktober 2023 um 21 Uhr ET mit einer zweistündigen Folge erstmals ausgestrahlt. Wöchentlich werden neue Episoden veröffentlicht.

Die Serie begleitet eine Gruppe von Geister-Detektiven, die sich an angeblich verfluchte Orte wagen. Ausgerüstet mit spezieller Ausrüstung wie EMF-Messgeräten und Nachtsichtkameras verbringt das Team die Nächte an diesen unheimlichen Orten, in der Hoffnung, Beweise für paranormale Phänomene zu finden.

YouTube TV zeigt Die Geister-Detektive und bietet eine großzügige kostenlose Testversion an. Allerdings müssen Sie bei der Registrierung eine gültige US-Postleitzahl angeben (z. B. 30301 oder 11222). US-Amerikaner, die mit ExpressVPN streamen, sollten für ein optimales Streaming-Erlebnis einen Serverstandort in den USA auswählen.

Max ist eine weitere Option, um die neueste Staffel von Die Geister-Detektive zu sehen, und bietet auch alle früheren Staffeln zum Nachholen an. Max war früher HBO Max und die Abonnenten in den USA wurden auf den neuen Dienst umgestellt. US-amerikanische Fans, die mit ExpressVPN zusehen, sollten unbedingt einen US-Serverstandort auswählen.

Schauen Sie sich Die Geister-Detektive mit ExpressVPN an, um die Drosselungsbeschränkungen Ihres Netzwerks zu umgehen – auch in Schulen und Büros – und die Serie sicher und schnell in HD von überall aus zu streamen. Hier finden Sie alle Möglichkeiten, die Serie online zu streamen!

Zuschauer außerhalb der USA können Die Geister-Detektive zwar mit einem US-Streamingdienst wie Discovery+ ansehen, indem sie sich mit einem US-Serverstandort verbinden, aber dies kann gegen das Urheberrecht oder die Nutzungsbedingungen des Streamingdienstes und die ExpressVPN-Nutzungsbedingungen verstoßen. ExpressVPN ist als Datenschutz- und Sicherheitstool so konzipiert, dass niemand sehen oder kontrollieren kann, was Sie tun, wenn Sie mit unserem VPN-Dienst verbunden sind – nicht einmal wir. Sie sind also selbst dafür verantwortlich, zu überprüfen, ob Ihre Nutzung mit allen relevanten Bedingungen und Gesetzen einhergeht.

