Malheureusement, Ghost Adventures n'est pas encore sur Disney Plus , mais vous pouvez regarder la série en streaming sur Max ou Discovery Plus.

Ghost Adventures est animée par Zak Bagans , un spécialiste des enquêtes paranormales, et par Aaron Goodwin , Jay Wasley et Billy Tolley .

La série suit un groupe de chasseurs de fantômes qui s'aventurent dans des lieux réputés hantés. Munis d'équipements spécialisés tels que des appareils de mesure des champs électromagnétiques et des caméras à vision nocturne, les membres de l'équipe passent des nuits enfermés dans ces lieux sinistres dans l'espoir de capturer des preuves de phénomènes paranormaux. Au cours de la série, l'équipe a exploré des dizaines de lieux célèbres, dont la Winchester Mystery House, la Lizzie Borden House et le Stanley Hotel.

Accédez à toutes les applis et tous les services dont vous avez besoin pour le travail, le streaming et le gaming, en toute sécurité.

Profitez d'une expérience de navigation et d'un gaming fluides, sans restrictions et avec des vitesses ultra-rapides.

Tarif : À partir de 9,99 USD/mois Essai gratuit : Aucun Max est une autre option pour regarder la dernière saison de Ghost Adventures, et toutes les saisons précédentes sont également disponibles en replay. Max était auparavant HBO Max et les abonnés américains sont désormais transférés vers le nouveau service. Les fans américains qui utilisent ExpressVPN doivent s'assurer de sélectionner une localisation de serveur aux États-Unis .

Tarif : À partir de 4,99 USD/mois Essai gratuit : Essai gratuit de 7 jours Discovery Plus est la plateforme de streaming de Ghost Adventures. La plateforme propose tous les épisodes de la série à la demande, et de nouveaux épisodes seront disponibles chaque semaine. Les nouveaux utilisateurs peuvent profiter d'un essai gratuit de sept jours. Pour les utilisateurs américains qui regardent avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner une localisation de serveur aux États-Unis .

Regardez Ghost Adventures avec ExpressVPN pour contourner les restrictions de votre réseau - notamment dans les écoles et au bureau - et streamer en toute sécurité la série en HD ultra-rapide partout dans le monde. Voici toutes les façons de regarder la série en ligne !

Alors que les téléspectateurs hors des États-Unis peuvent regarder Ghost Adventures avec un service de streaming américain comme Discovery+ en se connectant à une localisation de serveur aux États-Unis, cela peut violer les droits d'auteur ou enfreindre les conditions d'utilisation du service de streaming et les conditions d'utilisation d'ExpressVPN. En qualité d'outil de protection de la vie privée et de sécurité, ExpressVPN est conçu de manière à ce que personne ne puisse voir ou contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre service VPN, pas même nous. Il vous incombe donc de vérifier que votre utilisation est conforme à toutes les conditions et lois applicables.

