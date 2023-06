De duur van automatisch blokkeren aanpassen

Je kunt nu aanpassen hoe lang Keys ontgrendeld blijft nadat je de app hebt verlaten, perfect voor als je even van app moet wisselen.

Maak je echter geen zorgen: alles in je kluis blijft versleuteld, zelfs als Keys is ontgrendeld. Je inloggegevens worden bijvoorbeeld alleen ontsleuteld wanneer je actie onderneemt om ze te onthullen of automatisch in te vullen.

De standaardduur van de automatische vergrendeling is 5 minuten, maar je kunt dit in de app wijzigen via Wachtwoordmanager instellingen > Veiligheid > Automatisch blokkeren bij verlaten app.